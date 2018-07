Das Bundeswirtschaftsministerium stellt sich in seinem monatlichen Lagebericht betont hinter die letzten Entscheidungen der BdL. Die Heraufsetzung des Diskontsatzes auf 5,5 v. H. und die gleichzeitige Beschränkung der Rediskontmöglichkeiten stellten „in erster Linie eine vorbeugende Maßnahme gegen weitere Übersteigerungen und gegen eine Verwässerung des Geldwertes“ dar. Die eigentliche Bewährungsprobe für die Hochkonjunktur stehe noch bevor, wenn in den kommenden Monaten die Anforderungen an den Produktionsapparat und den Arbeitsmarkt mit der Annäherung an den saisonalen Höhepunkt der Wirtschaftstätigkeit zunehmen werden.

Auf lohnpolitischem Gebiet gab es eine angenehme Überraschung. Die Große Tarifkommission der Industriegewerkschaft Metall für die eisenschaffende Industrie Nordrhein-Westfalens beschloß am 26. Mai in Gelsenkirchen, die Lohn- und Gehaltstarife vorerst nicht zu kündigen. Die Kündigung der Tarife war allgemein erwartet worden, nachdem zwei Tage vorher die gleiche Gewerkschaft die Kündigung der Lohn- und Gehaltstarife für die Beschäftigten der eisenverarbeitenden Industrie Nordrhein-Westfalens zum 30. Juni beschlossen hatte.

Am 6. Juni wird entschieden werden, ob der Sparer in Zukunft seine Einlagen höher verzinst erhält. Seit dem 1. Dezember 1950 wird auf Spareinlagen mit gesetzlicher Kündigungsfrist ständig 3 v. H. gezahlt. Dieser Satz – so geht die Tendenz – soll zunächst auf 3 1/2 v. H. und später auf 3 3/4 v. H. heraufgesetzt werden. Damit würde einer Forderung entsprochen, die schon seit Monaten mit voller Berechtigung erhoben wird. Die Besserstellung des Sparers hat allerdings auch eine Kehrseite. Um die Rentabilität aufrechterhalten zu können, werden die Sparkassen wahrscheinlich von den in den meisten Hypothekenverträgen enthaltenen Zinsregulierungsklauseln Gebrauch machen und den Zins für die ausgeliehenen Gelder ebenfalls verteuern. Um die Wirkung einer solchen Maßnahme für den Schuldner erträglicher zu machen, wird die Zinserhöhung vermutlich von der Tilgungsrate abzuziehen sein, so daß sich die Laufzeit der Hypotheken entsprechend verlängert.