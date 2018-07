Die „National“ Allgemeine Versicherungs-Aktien-Gesellschaft, Lübeck, legt jetzt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften „National“ Lebensversicherungs-AG, Lübeck (Beteiligung 100 v. H.), und Stettiner Rückversicherungs-AG, Lübeck (Beteiligung 61,64 v. H.), die Abschlüsse für 1954 vor, denen einige Monate später der Abschluß für 1955 folgen soll. Die „National“ Allgemeine erzielte wieder ein befriedigendes Ergebnis und konnte die Beitragseinnahmen von (alles in Mill. DM) 32,18 auf 37,48 steigern. Von den einzelnen Versicherungszweigen brachte die Transportversicherung nach dem Wiederaufbau der Handelsflotte eine Mehreinnahme von 26,1 v. H. Der sich verstärkende Wettbewerb auf dem internationalen Versicherungsmarkt hat zu Beitragsunterbietungen geführt, die die Grenze des Tragbaren überschreiten. In der Feuerversicherung hat sich der Schadenverlauf gebessert, doch führte der Wettbewerb zu einem Druck auf das Beitragsniveau. Die Einbruch-Diebstahl-Versicherung brachte ein beachtliches Neugeschäft und einen guten Gewinn. In der Unfallversicherung (plus 22 v. H.) trat wieder ein Verlust von rund 0,03 ein. In der Haftpflichtversicherung sind die Verluste erheblich von 0,7 auf 0,19 durch die eingeleiteten Sanierungsmaßnahmen zurückgegangen. Die Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung zeigte eine Zunahme von 22 v. H. und schließt im Gegensatz zum letzten Jahr mit einem Defizit ab. In der Kraftfahrt-Fahrzeugversicherung wurde erstmals ein Gewinn von 0,09 (1953 Verlust: 0,07) erzielt. Der Schadenverlauf war im ganzen zwar nicht zufriedenstellend, aber doch besser als im letzten Jahr. Die Verwaltungskosten nahmen weiter zu, wobei im Verhältnis zur Beitragseinnahme eine kleine Senkung des Kostensatzes eintrat. Die Ertragsrechnung schließt mit einem Gewinn von 0,26 (0,23), der die Ausschüttung von wieder 8 v. H. Dividende ermöglicht.

Das Bilanzvolumen nahm auf 40,84 (36,46) zu. Von den Kapitalanlagen und flüssigen Mitteln von 30,53 (26,11) sind 10,59 (11,59) Ausgleichsforderungen. 1955 ist die Prämieneinnahme auf 42,3 gestiegen. Es kann mit einer Erhöhung der Dividende gerechnet werden.

Die „National“ Lebensversicherungs-AG, Lübeck, hat ihre Kapitalerhöhung auf 1,0 durchgeführt, die aber erst in der Bilanz für 1956 in Erscheinung treten wird. Der Versicherungsbestand konnte auf 105,0 erhöht werden; das ist die größte Zunahme seit der Währungsreform. Bis heute ist eine weitere Steigerung auf 130 eingetreten. Entsprechend stiegen die Beitragseinnahmen um 18,1 v. H. auf 5,76. Die Gewinnrückstellung der Versicherten beträgt nunmehr 2,58 (1,92), das sind 44,89 v. H. der Beitragseinnahmen. Die laufenden Gewinnanteile können zum Teil erhöht werden. Der Gewinn von 0,04 (0,03) ermöglicht die Ausschüttung von wieder 8 v. H. Dividende. –

Die Stettiner Rückversicherungs-AG, Lübeck, konnte ihre Beitragseinnahmen von 2,41 auf 2,91 vermehren. Die Versicherungsleistungen für eigene Rechnung machten 1,47 (1,26) aus und die Erwerbskosten 1,14 (0,94). Der Geschäftsbestand in der Lebensversicherung umfaßt 1,3 (1,01) Versicherungssumme. Die Vermögenserträge nahmen von 0,12 auf 0,18 zu. Die in der letzten HV beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 0,48 auf 1.0 ist durchgeführt, wird sich aber erst in der Bilanz für 1956 auswirken. Aus dem Gewinn von 52 269 (47 137) DM werden wieder 8 v. H. Dividende verteilt G a.