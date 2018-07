Ein Jahr nach dem Tode von Edwin Scharff eröffnete der Hamburger Kunstverein eine große Gedächtnisausstellung, die zum erstenmal das ganze Werk von den frühen Münchner Jahren, der Zeit der "Neuen Künstlervereinigung" vor dem ersten Weltkrieg, bis zur Hamburger Spätzeit zur Anschauung bringt. Sie bleibt bis Mitte Juni in der Hamburger Kunsthalle, wird dann nach Süd-und Westdeutschland weitergehen und wesentlich dazu beitragen, diesem Werk, das zu Lebzeiten seines Schöpfers oft mißdeutet und auch unterschätzt wurde, den ihm gebührenden Rang innerhalb der Plastik unseres Jahrhunderts zuzuweisen. Scharrfs Einfluß auf die Entwicklung der zeitgenössischen Plastik ist vergleichsweise gering geblieben. Er gehört nicht zu den Wegbereitern und Revolutionären, die die bisherigen Grenzen der Plastik erweitert oder übersprungen haben, und auf ceren Leistung sich das öffentliche Interesse mit Zustimmung oder Ablehnung gemeinhin konzentriert, Umgekehrt hat dieses Werk auch von der allgemeinen künstlerischen Entwicklung kaum nennenswerte Impulse empfangen. Nur vom Kubismus fühlte sich der junge Scharff eine Zeitlang angezogen, weil dessen strenge Tektonik, der Verzicht auf zufällige Effekte und auch die rationale Kühle der Kubisten und ihr Gegensatz zum Gefühlsbetonten des nordischen Expressionismus seinen eigenen Vorstellungen entgegenkam. Einige der zwischen 1912 und 1919 entstandenen Figuren zeigen, wie Scharff sich mit dieser europäischen Bewegung auf eine sehr persönliche und produktive Weise auseinandergesetzt hat.

Aufs Ganze gesehen hat sich Scharff von den wechselnden Stiltendenzen ferngehalten und jegliche Extravaganz und jede formale Sensation bevußt gemieden. Weder in der Wahl seiner Themen noch in den künstlerischen Mitteln geht er über das Herkömmliche hinaus – und trotzdem ist ihm, in dieser bewahrenden Haltung, das Entscheidende gelungen (darin man wohl das eigentliche Kriterium künstlerischer Größe erblicken kann); nicht einzelne Bildwerke, sondern eine Welt zu schaffen, ein eigenes, unverwechselbares Universum. Scharffs Gestalten, von dem "Jungen Athlet" 1912 bis zur "Pandora" 1953 bilden eine vollkommene Einheit und stehen unter dem gleichen Gesetz eines ruhigen, in sich ruhenden Daseins. Seine Figuren sind in keiner heftigen Bewegung gezwungen. Um die große geschlossene Form zu wahren, bleiben die Glieder eng am Körper, Hohlräume werden vermieden, und wenn sich – wie bei der "Quellennymphe" – die Arme seitlich abwinkein, dann werden sie von innen her zur Mitte zurückgezogen. Die klar durchlaufende Mittelachse betont das Säulenhafte der Figur. Die Glieder sind schwer, voluminös, gerundet, alle Details werden zurückgedrängt, auch das Gesicht wird nur angedeutet, sein Ausdruck bleibt allgemein. Aber bei aller statuarischen Strenge und Monumentalität haben die Gestalten mit ihren behutsam und weich modellierten Oberflächen den Glanz des Lebendigen, ohne Leben vorzutäuschen. Naturnah und zugleich der Wirklichkeit seltsam entrückt, scheinen sie außerhalb der Zeit in einem mythischen Raum zu stehen, Urbilder eines freien, gelassenen, selbstsicheren Menschentums.

Auch im Porträt bewahrt Scharff den Sinn für das Objektive. Die einzelnen Züge bleiben in das Ganze eingeordnet. Ein Beispiel aus der Spätzeit ist der Kopf des Kardinals Graf Galen, in dem sich das einmalige und individuell geprägte dieses Gesichts mit dem allgemeinen Ausdruck priesterlicher Würde verbindet.

Scharffs Werk wurzelt zutiefst in seiner weltbejahenden katholischen Frömmigkeit. Biblische Motive haben ihn zeitlebens beschäftigt. Sein großartigstes Werk, die Bronzetüren für die Klosterkirche Marienthal bei Wesel mit der Darstellung des Credo, ist auf dieser Gedächtnisausstellung wenigstens in der Photographie zu sehen. Aber auch unter den ausgestellten Zeichnungen finden sich viele Beispiele seiner Religiosität.

Gottfried Sello