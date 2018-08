Inhalt Seite 1 — Der Diskontsatz und wir Seite 2 Auf einer Seite lesen

Da liest man eines Morgens in der Zeitung nicht nur das Wort „Diskontsatzerhöhung“, sondern man findet in der Folge in Artikeln, Meldungen und finanztechnischen Betrachtungen eine aufregende Diskussion über die Frage: „War diese Erhöhung des Diskontsatzes auf 5 1/2 v. H. – also eine Erhöhung um ein ganzes Prozent – nötig? Und warum war sie nötig?“

Ich habe, angeregt durch die Flut von Artikeln in den Wirtschaftsteilen der Zeitungen, im Wirtschafts-Wörterbuch nachgelesen, was eine Diskonterhöhung überhaupt bedeutet, was für Ursachen sie hat und welche Wirkungen man von ihr erhofft. Und anschließend habe ich mir überlegt, was eine Diskonterhöhung eigentlich mit mir und mit dir zu tun hat, denn es ist ja etwas, das sich völlig abseits von uns ereignet, in Bezirken, zu denen der Durchschnittsbürger keine Beziehung hat.

Nun, in diesem uns ein besseres Verständnis wirtschafts-oder handelspolitischer Ausdrücke vermittelnden Wirtschafts-Wörterbuch steht über die „Diskonterhöhung“ einleitend folgendes: „Diskontpolitik ist die im Dienste der Währungs- und Kreditpolitik eines Staates stehende Herauf- bzw. Herabsetzung des Diskontsatzes der Notenbank ...“

Ich glaube: die Worte „Währung“ und „Kredit“ beinhalten zwei Begriffe, die allen von uns schmerzlich klargeworden sind. Was eine zerrüttete Währung bedeutet, haben wir im Gefolge der beiden Weltkriege nur allzu einprägsam erfahren.

In dem obenerwähnten Lexikon für wirtschaftliche Ausdrücke heißt es weiter: „Die Herabsetzung des Diskontsatzes (wie sie soeben bei ans erfolgt ist) hat zur Folge, daß inländische Schuldner mit Rücksicht auf die Kreditverteuerung (was gleichbedeutend ist mit höherem Zinssatz für geliehenes Geld) bestrebt sind, ihre Schulden abzudecken, und daß andererseits der erhöhte Zinssatz anlockt, mehr Geld zu den Banken zu bringen...“

„Geld zu den Banken bringen“ nennen wir schlicht und einfach „Sparen“. Das ist wieder etwas, was uns einfache Bürgerinnen berührt, seien wir nun Schuldner oder Gläubiger. Als Schuldner werden wir – wie das Wörterbuch uns verrät – höhere Zinsen bezahlen müssen (wenn auch nicht vom Augenblick der Diskonterhöhung an), sind wir aber Sparer, was gleichbedeutend ist mit „Gläubiger“, dann werden wir, ein Liedlein auf den Lippen, beflügelten Schrittes zur Bank eilen, erneut Spargroschen hinbringen und vergnügt überschlagen, in welchem Maße das Sümmchen gewachsen sein wird bis zur Ferienreise im nächsten Jahr.

Wenn wir nun erfahren haben, daß die Erhöhung des Diskontsatzes eine Maßnahme zum Schutze unserer Währung – also eine vorsorgliche Anordnung gegen eine inflationistische Tendenz – ist, höre ich zahllose „Ah’s“ als Ausbruch der Erleichterung. Wir sind „gebrannte Kinder“ und fürchten darum in finanzieller Hinsicht nichts so sehr als ein neues Hineingleiten in eine Inflation, auch wenn sie in wesentlich kleinerem Rahmen bleiben würde, als es die letzten beiden Inflationen gewesen sind.