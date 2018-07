Von Karl Blessing

Da wird von überhitzter Konjunktur geredet und von drohender Inflation, aber wenn der Zentralbankrat den Diskontsatz erhöht, dann heißt es: die zerstören unsere schöne Konjunktur! Die Verwirrung ist groß. Wir haben Karl Blessing, früher Mitglied des Reichsbankdirektoriums, heute Vorstandsmitglied der Margarine Union – einer der wenigen Fachleute, der im Bereich währungstheoretischer Erwägungen ebenso zu Hause ist wie in der praktischen Wirtschaft – gebeten, eine Diagnose der augenblicklichen Lage zu geben. Er tat noch mehr: er gab auch Anregungen zur Therapie.

Wir haben eine Hochkonjunktur. Anstatt uns darüber zu freuen und mit ruhiger Hand daranzugehen, ihre Grundlagen zu sichern, um sie möglichst lange aufrechtzuerhalten, sind wir in eine Konjunktur-Debatte verfallen, die nachgerade erhitzter wird als die Konjunktur selbst. Es wird höchste Zeit, daß an die Stelle hektischer Debatten wieder kühle Vernunft tritt und man jetzt ernstlich und verantwortungsbewußt darangeht, ein Konjunkturprogramm zu entwerfen und durchzuführen, das unserer Lage gerecht wird.

Zu den umstrittenen Maßnahmen der Bank deutscher Länder, die zu dem Eklat der letzten Woche geführt haben, sei folgendes bemerkt: Früher pflegte man Diskonterhöhungen und Kreditrestriktionen in der Regel vorzunehmen, um den Außenwert der Währung aufrechtzuerhalten. Unter diesem Gesichtspunkt war die zweimalige Erhöhung des Diskonts um je 1 v. H. innerhalb weniger Wochen und die Einbeziehung der Exportwechsel in die Rediskont-Kontingente der Banken sicherlich nicht erforderlich. Denn die D-Mark ist eine der härtesten Währungen der Welt. Der Gold- und Devisenbestand der Bank deutscher Länder beträgt mehr als 14 Milliarden DM und ist weiter im Steigen. Unsere Handelsbilanz wirft trotz steigender Einfuhren erhebliche Überschüsse ab, weil der Export dank der günstigen Weltkonjunktur und der guten Wettbewerbslage der deutschen Waren weiter wächst. Schließlich bietet auch die Zahlungsbilanz trotz rückläufiger Überschüsse keinen akuten Anlaß zu Besorgnissen.

Die Bremse war notwendig

Wozu dann, so fragt man, die harten Maßnahmen? Warum hat die Bank deutscher Länder es für notwendig befunden, die undankbare Winkelriedrolle zu übernehmen und alle Speere auf ihre Brust zu lenken? Soll man sie tadeln oder ihrem Mut Anerkennung zollen? Ich neige mehr zur Anerkennung, und zwar aus folgenden Gründen:

Auf die Investitionskonjunktur der letzten Jahre (die immer noch im Wachsen ist), haben wir in den letzten Monaten durch die Lohn- und Gehaltserhöhungen eine Verbrauchsgüter-Konjunktur gesetzt. Die Folge ist, daß die Nachfrage nach Investitions- und Verbrauchsgütern in vielen Bereichen der Wirtschaft – nicht in allen – stärker gestiegen ist als die Produktion. Die Reserven an Arbeitskräften sind ausgeschöpft, ebenso die meisten industriellen Kapazitätsreserven. Alle Anzeichen sprechen dafür, daß die Diskrepanz zwischen Güternachfrage und Produktionsmöglichkeit weiter wächst. Der Auftragsbestand hat zugenommen, und die Lieferfristen werden länger. Der Wettbewerb schwächt sich ab, und die Preise, die längere Zeit hindurch eine bemerkenswerte Stabilität zeigten, tendieren nach oben.