Die kleine Vandenhoeck-Reihe Dem Kritiker wird seine Aufgabe zur Freude, wenn er ein so konturiertes, in Gehalt und Gestalt schätzenswertes Verlagsobjekt vorzustellen hat wie die

Kleine Vandenhoeck-Reihe (Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, jeder Band 2,40 DM, Doppelband 3,60 DM).

Nicht anders als ihm dürfte es dem Liebhaber und Bildungshungrigen gehen: er wird sich beim Durchblättern dieser Bändchen bald festlesen, je nach Temperament und Interesse etwa in Kerenyis gelehrter, in nuce dem Altmeister Walter F. Otto verpflichteten Abhandlung über den Umgang mit dem Göttlichen; in Radbruchs instruktiver, an Anschaulichkeit kaum zu übertreffender Einführung in den Geist des englischen Rechts; in Preisers allgemeinverständlicher, begrifflich und sachlich klärender Schrift Die Zukunft unserer Wirtschaftsordnung oder in Walter Killys, dem Beispiel Emil Staigers an Intensität nahekommenden Interpretationen Wandlungen des lyrischen Weltbilds. Das Bändchen mit Rankes historischen Essais Die großen Mächte (1833) und Politisches Gespräch (1836) wird man sich, so bekannt die beiden Schriften sind, schon wegen des Nachwortes von Theodor Schieder kaufen, der auf acht Seiten an reifer, von Verehrung inspirierter Kritik und universeller Schau mehr gibt als viele ausgewachsene Bücher der Ranke-Literatur; ihm ist gelungen, wozu er sich notgedrungen entschließen mußte: „ein ganzes geistiges Universum in wenigen Sätzen zusammenzuraffen“.

Die genannten Titel zeigen schon den in dieser Reihe waltenden Plan, alle Wissens- und Lebensbereiche zur Sprache zu bringen, der Idee der universitas verpflichtet, ein Studium generale zu schaffen. Was ihr in diesem – nicht einmaligen – Streben den eigentümlichen Reiz verleiht, ist der überall spürbare Bezug zur Gegenwart, nicht im Sinne von Modernität und Aktualität, sondern im Sinne der Aufgabe aller Forschung und Bildung, daß jede Gegenwart sich ihr eigenes Bild von der natürlichen und übernatürlichen Welt entwerfen, Farbtöne und Umrisse kontrollieren muß, eine Aufgabe, die wir als Bürde zu tragen haben, seit das geschichtliche Selbstbewußtsein uns aus dem Paradies der Unschuld vertrieben hat. Den angedeuteten erregenden Prozeß wittert, der sensible Leser dieser Reihe bei vielen Bänden mit dem Schauer des „Betroffenen“, am deutlichsten vielleicht bei Hermann Heimpels, des Göttinger Historikers, nicht nur dem Gedankenreichtum, sondern primär dem Gewissen verhafteten Aufsätzen Kapitulation vor der Geschichte? Auf andere Art fesseln die vor 30 Jahren gehaltenen drei Vorlesungen des englischen Astronomen Eddington, hier unter dem Titel Sterne und Atome von O. F. Bollnow bestechend präzis übersetzt, noch immer, eben weil sie den Prozeß des Forschens, die Entstehung des Gedankens miterleben lassen; die Schrift ist ein Muster jener Kunst, die wir mit der unzulänglichen Vokabel „Populärwissenschaft“ kennzeichnen, und von der wir manchem deutschen akademischen Lehrer einen gehörigen Schuß wünschen möchten.

Manches in dieser Reihe ist – mitunter fast listig – „zusammengestellt“: aus Vorträgen, verstreuten Aufsätzen, früher erschienenen größeren Darstellungen und verlagsfremden Ausgaben, was nicht immer mit gebotener Deutlichkeit zum Ausdruck kommt. Alles in allem aber ist hinreichend redliche und gute Redaktionsarbeit geleistet worden in einem Verlagsunternehmen, das neben den hier Gewürdigten so bedeutende Männer des Geistes, wie Viktor und Carl Friedrich von Weizsäcker, Karl Barth, Nicolai Hartmann, Sören Kierkegaard, Heinrich von Treitschke, Bruno Snell, Julius von Farkas und Heinz-Horst Schrey zu seinen Autoren zählt. h. s.