Die anhaltend gute Entwicklung der Continental Gummi-Werke AG, Hannover, spiegelte sich bereits in dem Beschluß, der HV am 21. Juni 1956 vorzuschlagen, auf das AK von 88,4 Mill. DM eine Dividende von 12 v. H. (i. Vj. 10 v. H.) auszuschütten. Mit einer Steigerung um 22,1 v. H. gegenüber dem Vorjahr ist der Wertumsatz im Geschäftsjahr 1955 prozentual sogar noch stärker gewachsen als 1954. Der Bruttoertrag, den die Conti-Geschäftsleitung seit Jahren dankenswerterweise bekanntgibt, ist von 495,5 (1954) auf 628,7 im Geschäftsjahr 1955 gewachsen. Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren sind in dieser Bruttogewinn- und Verlustrechnung mit 352,9 (262,0) Mill. DM ausgewiesen; die Löhne, Gehälter und gesetzlichen sozialen Aufwendungen mit 116,0 (102,9); Steuern mit 51,1 (42,9) Mill. DM und Sonstiges mit 61,2 (40,0) Mill. DM. Es liegt vor allem an diesem Posten „Sonstiges“, daß trotz des erheblich größeren Bruttoertrags 1955 ein Rohgewinn von 47,3 Mill. DM verbleibt, der sich nur auf der Vorjahrshöhe hält.

Das Ausmaß der Investitionen ist auch 1955 beträchtlich gewesen. Der Zugang im Anlagevermögen betrug 31,9 (1954: 26,4) Mill. DM. Gestiegen sind hier die Zugänge bei Fabrikgebäuden und anderen Baulichkeiten von 5.3 (1954) auf 8,5 Mill. DM (1955) und die an Maschinen und maschinellen Anlagen von 15,8 auf 18,1 Mill. DM. Von Vorstandsmitgliedern war auf einer Besprechung in Hannover zu hören, daß auch in diesem Jahr noch mit

erheblichen Investitionen zu rechnen sei. Im Geschäftsbericht ist die Rede vom „nie auszuschöpfenden Gebiet der Rationalisierung“. Weiter: „Der sich heute schon abzeichnende Mangel an menschlicher Arbeitskraft muß durch Verfahrensänderungen und sinnvollen Einsatz von Maschinen und Apparaten auf dem Gesamtgebiet wirtschaftlicher Betätigung ausgeglichen werden! Wir arbeiten hieran nachdrücklich und mit Erfolg.“

Bemerkenswert gestiegen ist allerdings auch der Wert der Vorräte von 67,7 auf 97,2 Mill. DM. Diese Steigerung um rund 29,5 Mill. DM (43 v. H.) wird auf den gestiegenen Geschäftsumfang und auf die Erhöhung des Naturkautschukpreises zurückgeführt. Eine Rolle wird auch die wachsende Produktion an schlauchlosen Reifen spielen, die wegen der bevorstehenden weiteren Erstausstattung in Autofabriken z. T. auf Vorrat erfolgen mußte. Nur unwesentlich gestiegen sind angesichts der erheblichen Geschäftsausweitung die Forderungen aus Warenlieferungen und Leistungen (von 50,6 auf 57,1 Mill. DM). Es ist auch vom Vorstand bestätigt worden, daß sich die Zahlungsweise der Abnehmer allgemein gebessert habe. Bei dieser Gelegenheit wurde jedoch auch gewarnt vor einer Wiedereinführung des steuerbegünstigten Sparens. Die 7 c- und 7 d-Aktionen in der Vergangenheit hätten sich für viele Lieferanten wenig glücklich ausgewirkt. Viele Abnehmer hätten aus steuerlichen Gründen ihren Unternehmen Kapital entzogen, es festgelegt und dann infolge mangelnder Liquidität ihre Lieferanten mit der Bezahlung von Rechnungen warten lassen.

Die Rückstellungen für Versorgungsleistungen erhöhten sich auf 26,4 (19,3) und die sonstigen Rückstellungen auf 37,3 (18,4) Mill. DM. Vom Vorstand wurde hierzu erläutert, daß bewußte stille Rückstellungen in diesen Positionen nicht enthalten seien. In den sonstigen Rückstellungen seien alle nicht bezifferbaren Verpflichtungen und anderweitig nicht berücksichtigte Wagnisse jeder Art enthalten wie Steuern, Jahresumsatzprämie für Abnehmer, Preiswagnisse aus Kautschukkontrakten, Gewährleistungsansprüche u. a. m. Im Zusammenhang mit dem Anwachsen der Belegschaft hielt es die Conti für richtig, den nicht der Pensionskasse angehörenden Belegschaftsmitgliedern einen erhöhten Zuschuß zur Alters-, Invaliditäts- und Witwenversorgung ab 1. Januar 1956 zuzusagen. Deshalb im wesentlichen sei die Rückstellung für Versorgungsleistungen um 7,0 auf 26,4 Mill. DM mit steuerlicher Wirksamkeit erhöht worden.

Unter den Verbindlichkeiten befindet sich zum erstenmal auch ein Darlehensposten in Höhe von 5,6 Mill. DM. Diese Darlehen sind mittelfristig von der zur Conti gehörenden, aber juristisch selbständigen Pensionskasse gegeben.

über die Entwicklung des laufenden Geschäftsjahres war zu erfahren, daß trotz eines spät einsetzenden Frühjahrsgeschäfts der Umsatz mengen- und wertmäßig im In- und Ausland gegenüber der Vergleichszeit des Vorjahrs weiter gesteigert werden konnte. Man hofft in der Geschäftsleitung, den Umsatz von 1955 mengenmäßig noch leicht verbessern zu können. -td