Fast sämtliche Hypothekenbanken nehmen ihre diesjährigen Abschlüsse zur Gelegenheit, ihre Auffassung über die Gründe für den Rückschlag am Rentenmarkt sowie über die Möglichkeiten darzulegen, wie die Lage hier zu stabilisieren ist. Dabei kommt auch die Rheinische Hypothekenbank Mannheim zu dem Schluß, daß in Zukunft die Leistungsfähigkeit des Rentenmarkts nicht wieder überschätzt werden darf. Außerdem dürfen die Fehler der kurz- und mittelfristigen Placierung nicht wiederholt werden. Eine Neuauflage des Kapitalmarktförderungsgesetzes wird abgelehnt; begrüßt wird dagegen eine Überprüfung des § 10 EStG mit dem Ziel, das Wertpapiersparen wieder lukrativer zu gestalten. Mit diesen Thesen befindet sich das Mannheimer Institut in Übereinstimmung mit fast allen anderen Realkreditinstituten. In 1955 wurde in der Geschäftspolitik bereits Zurückhaltung geübt, das heißt, es sind nicht alle Absatzchancen ausgenutzt worden. Das Maßhalten hat sich als richtig erwiesen, denn bislang war das Angebot eigener Papiere gering. Nur bei den 4 v. H. Altsparpfandbriefen mußte kräftig eingegriffen werden. Wie es nach der neuen Diskonterhöhung aussieht, bleibt natürlich offen, weil der Bericht weit vor diesem Termin abgeschlossen ist.

In 1955 hat sich die Ertragslage weiter verbessert. Die Dividende wurde auf 8 (7) v. H. erhöht. Sie wird auf das alte AK von 4,2 Mill. voll, auf die jungen Aktien von 2,8 Mill. zur Hälfte gezahlt. An eine weitere Kapitalerhöhung ist zunächst nicht gedacht, da ein genügender Ausgabespielraum für Pfandbriefe und Kommunalschuldverschreibungen vorhanden ist, wenn man den 25fachen Multiplikator zugrunde legt. u e