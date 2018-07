Wenn nicht gerade Krisen „gemacht“ werden, gehört das Gesundbeten zu den beliebtesten wirtschaftspolitischen Betätigungen der „Offiziellen.“ Freilich wird auch das Krankbeten von manchen Verbänden in der Wirtschaft gepflegt. Aber weder das eine noch das andere wird der derzeitigen wirtschaftlichen Lage in der Bundesrepublik gerecht, zumal beiden Betätigungsformen stets ein falsches Pathos innewohnt. Ein solches falsches Pathos wird man in dem Jahresbericht des Bundesverbandes der Deutschen Industrie vergebens suchen. Der industrielle Spitzenverband legt mit seinem Jahresbericht ein eindrucksvolles Dokument über die industriewirtschaftlichen Probleme vor, deren Behandlung sachliche Vertiefung erkennen läßt und zu nüchternen Folgerungen führt. Von Krankbeten kann jedenfalls hier nicht die Rede sein. Dafür wendet sich der BDI aber gegen das Gesundbeten. Zu welchen Fehlurteilen es nämlich führen kann, wird in dem Bericht am Beispiel der Konsumgüterindustrie gezeigt, von der – offiziös – behauptet wurde, sie schicke sich an, „aus dem Konjunkturschatten herauszutreten“. Wie der BDI dazu schreibt, ist die Wachstumsrate dieser Industriegruppe 1955 zwar größer gewesen als 1952 und 1954, In der Gesamtentwicklung hinkt die Konsumgüterindustrie jedoch noch immer nach. Die These vom „Verlassen des Konjunkturschattens“ beruht auf einer Überbewertung des Weihnachtsgeschäftes 1955, auf voreiligen Schlüssen, die aus den März-Umsatzzahlen (früher Ostertermin!) gezogen worden sind: im Ganzen mehr auf einer Vorwegnahme erhoffter Ergebnisse als auf gemessenen konjunkturellen Tatsachen.

Der BDI meint, der These vom Aufgang der Konjuktursonne auch in der Konsumgüterindustrie sehe man die Anleihe bei der „Methode Coué“ an: „Je näher man nämlich dem Stichtag der Rechtfertigung der betriebenen Wirtschaftspolitik durch die Wähler kommt, um so eindringlicher werden alle zu der Annahme überredet, daß es ihnen gut geht oder wenigstens demnächst besser gehen wird.“ Dieses Gesundbeten wird aber die vorhandenen wirtschaftlichen Spannungen in der Konsumgüterindustrie nicht lösen können. Von der Kosten- . struktur her ist, wie der BDI ausführt, einem Teil der Konsumgüterindustrie nur über Preisaufbesserungen zu helfen. Die aber seien verpönt. Der Staat habe den Widerstand gegen kostenwahre Preise bis hin zu den Frauenvereinen mobilisiert. Und wo es nun gar nicht mehr anders gehe, sollen Subventionen (und nicht Preise) die Kosten decken. Dü.