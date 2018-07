Inhalt Seite 1 — Nationale Ehrenzeichen Seite 2 Auf einer Seite lesen

In der Bundesrepublik ist die Diskussion um die Orden dp zweiten Weltkrieges und die Frage, ob man sie — wenn sie von den nationalsozialistischen Enhlemen gereinigt sind — tragen darf oder soll, heute noch nicht verstummt. So ist denn ein Besuch im Musee de la. Monnaie zu Paris desto interessanter, wo zur Zeit eine Ausstellung französischer Orden und Ehrenzeichen stattfindet, Paris, Ende Mai Die Franzosen sind erstaunlich: Ihr nationales Bewußtsein ist so ausgeprägt, daß es alle innerpolitische Zerrissenheit immer wieder heilt. Daher nehmen in Frankreich die revolutionärsten Veränderungen alsbald wieder überlieferte Formen an, während in Deutschland das Volk stets in Gefahr ist, sich mit jeder politischen Erschütterung selbst zu verlieren. Den Deutschen wird immer alles fragwürdig, was den Franzosen als selbstverständlicher Kulturbesitz gilt.

Solche Gedanken kommen dem Besucher der Ausstellung "Orden des Rittertums und nationale Ehrenzeichen", die den Mai hindurch in dem Musee de la Monnaie, der "Münzstätte" am Quai Conli, gezeigt wurde. In den hohen Räumen, die etwas von der festlichen Atmosphäre des 18. Jahrhunderts bewahrt haben, kann man in Glasvitrinen, auf Gemälden von Königen, Feldherren und "aus Liebe zu dem edlen Stand der Ilitterschait, dessen. Ansehen wir durch unsere glühende Zunegung erhöhen wollen, damit er den wahren kathclischen Glauben beschütze und bewahre Audi dieser Orden vermochte es nicht, die Ethik seiner Grundsätze zu verwirklichen (wie denn überhaupt die Geschichte der Ritterorden als die Geschichte des Abfalls von einer hohen Idee erscheint), er wurde zu einer Dekoration einer geschlossenen Adelsgesellschaft.

Auch die vornehmsten französischen Orden, der Orden des heiligen Michaels (von Ludwig XI im Jahre 1469 gestiftet) und der Orden vom Heiligen Geist (von Heinrich III im Jahre 1578 geschaffenl wurden nur ausnahmsweise an Diener des Staates, die "ohne Geburt" waren, verliehen; auf einer Gravüre des 16. Jahrhunderts sehen wir Herrn Miche de Montaigne, der den Orden des heiligen Michael trägt.

Im 17 und 18. Jahrhundert deuteten die Orden nicht mehr direkt auf Gott, sondern auf König und Vaterland, so der Orden des heiligen Ludwig, den Ludwig XIV im Jahr 1693 schuf, ein militärischer Orden, der auch Offizieren, die aus dem Bürgertum stammten, zugänglich war (doch mußten sie der katholischen Religion angehören). Ludwig XV. schuf (um diese Einseitigkeit zu: kompensieren) 1759 den Orden Le Merite militaire, der besonders für protestantische deutsche und Schweizer Offiziere gedacht war, die dem König von Frankreich dienten. Schließlich wurden die alten Orden zu rein gesellschaftlichen Distinktionen, zu Zeichen "höchster Hofehre".

Mit dem Untergang des monarchischen Prinzips in der französischen Revolution schien auch äs Ende der Orden gekommen, das Dekret des revolutionären Nationalkonvents ist hier ausgestellt, das die Abschaffung aller Orden "für alle Zukunft" anordnet (ausgenommen war nur der von General Washington für französische Mitkämpfer im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg geschaffene Cincinnati Orden). Doch die Dokumente aus der revolutionären Periode zeigen, daß sich das menschliche Verlangen nach Auszeichnung besonderer Verdienste nicht abschaffen läßt: wir sehen Anerkennungen der "Befreier der Bastille", sehen die Trikolore und die Phrygische Mütze anstatt des Verdienstkreuzes.

Napoleon Bonaparte stellte dann die Legitimität der Dekorationen wieder her: er schuf die Legion dHonneur, die Ehrenlegion, um die "Tugenden, die Talente und die dem Staate geleisteten Verdienste zu belohnen" (Der Orden "Le Merite militaire", den deutsche Könige und Fürsten, die mit Napoleon verbündet waren, schufen, macht die deutsche Zerstückelung der Jahre 1803—1815 besonders deutlich ) Es folgt die Epoche der Restauration, der JuliMonarchie unter dem Bürgerkönig Louis Philippe, mit dem die "goldenen Tage des Bourgeoisie" begannen; Louis Philippes konservativer Staatsmann Guisot scheint fast alle Orden seiner Zeit besesslitA ?u haben: Wir betrachten den schönen Rosenorden Brasiliens, das Halsband des Ordens des Löwen und der Sonne Persiens und den preußischen Orden "Pour le merite". An den zahlreichen Orden des Präsidenten Sadi Carnot läßt sich die Weltstellung Frankreichs gegen Ende des 19. Jahrhunderts erkennen — er besaß unter anderen den Orden des Weifen Elefanten von Siam, den Drachenorden von Annam, den Chrysanthemenorden von Japan — In einem anderen Raum schwinden auf einmal, die bunten Farben der Ordensbänder und das Glitzern von Emaille und falschen Brillanten.

Wir sehen kleine, ernste Kreuze an von Licht und Wetter verblichenen Kokarden — wir sind im Raum, der den Ehrenzeichen des ersten Weltkriegs gewidmet ist "La Croix de la Grande Guerre 1914—1918", so lesen wir und erkennen die Namen "Marne — Verdun — Aisne — Somme", Namen, die wie schwere Schatten auf die Seele fallen "Gloire aux Braves" sagt die Inschrift einer Medaille (sie sind in Frankreich nicht vergessen, in diesen Monaten feiert man hier das Gedächtnis an die Schlacht von Verdun, in der Frankreich vor vierzig Jahren den Deutschen standhielt).