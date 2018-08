In einer Zeit, in der die Arrivierten, die Organisierten unangefochten (und mehr und mehr wohl auch unanfechtbar) den „kulturellen Sektor“ beherrschen – in einer solchen Zeit ist es zumindest überraschend, eine Einladung zu einem Theaterabend in der Hand zu halten, die durch keinen gedruckten Briefkopf, durch keinen wohlklingenden Namen und nicht einmal durch einen Stempel geziert wird; auf der nur zu lesen steht, eine Gruppe Hamburger Studenten werde Christopher Frys „Schlaf der Gefangenen“ aufführen.

Nun weiß man zudem, daß Fry es in diesem, für die Aufführung in der Kirche geschriebenen (und von Günther Rennen vor vier Jahren in Hamburg schon einmal inszenierten) Stück seinen Schauspielern alles andere als leicht macht. Jede äußere Handlung fehlt; vier Gefangene – des letzten Krieges wohl – sind in einer Kirche eingesperrt. Unvermittelt herausgerissen aus dem Kampfgeschehen und nun umgeben von der zeitlosen Ruhe des Gotteshauses, durchleben sie im Traum vier biblische Ereignisse, Grundsituationen des Menschen: den Mord Kains an seinem Bruder Abel, den Tod Absaloms, Isaaks Opferung und die Geschichte von den drei Männern im Feuerofen. Ein Spiel, dessen Aufführung großen Ernst, den Verzicht auf alle Effekthascherei und durch den ständigen Wechsel von Traum- und realistischen Szenen ein nicht geringes Maß an darstellerischer Kraft erfordert.

In der schmucklosen und etwas düsteren Sankt-Petri-Kirche in Hamburg-Altona hatte sich ein Publikum zusammengefunden, in dem vor allem die große Anzahl junger, sehr junger Gesichter auffiel. Manch smarter junger Herr in Röhrenhosen, manch fashionabler Backfisch, der voller Skepsis (und wohl nur auf Geheiß des Lehrers) gekommen war, zeigte beim Hinausgehen einen Gesichtsausdruck, der in angenehmem Kontrast zur Keckheit seiner Frisur stand.

Das Wagnis war also gelungen: Die vier Darsteller, unbekannt als einzelne und unbekannt als Gruppe, hatten eine höchst saubere, klarlinige und überzeugende Aufführung zustande gebracht. Wer waren sie? Wie macht man heute Theater, ohne Theater zu machen?

Ihre Geschichte ist simpel. Die Vier – einer studiert Medizin, einer Jura, einer Philosophie und einer besucht die Kunsthochschule – sind ehemalige Schüler des Johanneums, dort haben sie gemeinsam an dieser und jener Schulaufführung mitgewirkt. Und weil ihnen das Theaterspielen früher soviel Freude gemacht hatte, wollten sie es jetzt noch einmal zusammen versuchen. Zwei Monate lang haben sie geprobt, und einer von ihnen, der schon in Berlin studiert, ist eigens dafür nach Hamburg zurückgekommen.

Ganz im Nebenher regelten sich die technischen Dinge: Ein Pastor stellte die Kirche, ein britischer Major die Uniformen zur Verfügung. Allerdings erst, nachdem er sich beim Pastor die Bestätigung geholt hatte, daß man keine Maskerade, sondern ernsthaftes Theater treiben wolle. Hans Gresmann