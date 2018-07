Die das Abgeordnetenhaus eines mitteleuropäischen Staates so reichlich umlagernden Polizisten fanden eines Tages, nach Monaten der Muße, beste Gelegenheit zur Ausübung ihrer Pflicht.

In den schön gepflegten Anlagen, die das neuerbaute Haus umsäumten und ihm sozusagen über seine Bestimmung – eine Stätte frei erörternder Rede zu sein – hinaus die Würde feierlicher Kultusübung verliehen, lümmelte sich eine absolut unzugehörige Erscheinung auf den frisch gestrichenen Bänken.

Diese Erscheinung – männlichen Geschlechts, wie die hinzutretenden Beamten mit Recht vermuteten – trug zwar die zeitübliche Kleidung (sogar die Aktenmappe fehlte nicht), hatte sich aber als Kopfbedeckung eine wunderliche rote Zipfelmütze zugelegt, wunderlich besonders deswegen, weil es mit einem Zipfel anscheinend nicht getan war. Die Mütze hatte deren drei. Und an den Spitzen der Zipfel klapperten Schellen, wie man sie auf Kartenspielen abgebildet findet.

Der dienstführende Beamte näherte sich der verdächtigen Erscheinung, tippte immerhin grüßend an den Mützenrand (vielleicht hatte man es mit dem Mitglied einer ausländischen Delegation zu tun) und fragte nach Stand und Absicht des Fremden.

Der stellte sich als Optiker vor. Als arbeitsloser Optiker. „Optiker – und dabei arbeitslos“, staunte der Beamte ungläubig, „das ist doch wohl kaum zu glauben. Noch dazu heutzutage, wo so viele Herren mit bedrucktem Papier zu tun haben und den armen Augen wegen Überanstrengung ständig nachgeholfen werden muß.“ – „Gerade hier zum Beispiel“, so fuhr er fort im Eifer des Wissens, „gerade hier gibt es ein ganzes Haus voll Herren, die ständig schärferer Augengläser bedürfen, weil die Lage, die sie im Auftrag des Volkes zu klären haben, immer anspruchsvoller wird.“

Das Wort des Herrn Polizeiobersten könne er leider nicht bestätigen, hatte Till Eulenspiegel (denn er war es) darauf entgegnet. Gerade habe er den Versuch gemacht (und er schlug beweisend auf eine Mappe, in der es von Gläsern klirrte), mit den Herren Fühlung zu nehmen, sei aber dabei mit allen seinen Bemühungen gescheitert; Die meisten der Herren hätten ihm nämlich geantwortet, daß Klarsicht ihnen in manchem Betracht problematisch erscheinen müsse. Es habe sich die Lage des einzelnen, genauso wie die Lage des Vaterlandes, oder auch die Weltlage schlechthin, derart kompliziert, daß alles, wozu sie sich hier entschlössen, ebensosehr Fehler sei, wie alles, wozu sie sich nicht entschlössen. Daß sie sich somit eigentlich nur von Fehler Zu Fehler vorwärts fallen lassen könnten. Und da sei es schon das beste, wenn man sich jeder Optik entschlage und einfach durch die Finger sähe.

Der Beamte, verwirrt durch das Gehörte, überlegte lange – den Stift am Meldeblock –, ob diesen Bekundungen eine staatsfeindliche oder staatsdienliche Tendenz innewohne, ob er also den Fremden als gefährliches Subjekt verhaften oder als harmlosen Irren laufen lassen solle. Und in dem Bemühen, in diesem Falle das garantiert Fehlerlose zu tun, entschied er sich dafür, auch durch die Finger zu sehen und hieß den Schalk sich trollen.

Werner Hellwig