In einem Konjunkturbericht war kürzlich zu lesen: die Auftragsentwicklung habe sich im Verlaufe der letzten Monate „wesentlich beruhigt“, denn ihr Zuwachs liege beträchtlich unter den (freilich auch besonders hohen) Zuwachsraten der entsprechenden Vorjahrsmonate. – Auch diese Art von Betrachtung ist ein typischer Fall von Gesundbeterei: nun freilich mit umgekehrten Vorzeichen („Überhitzung“ ist nicht so schlimm...). Solange aber die monatlich ausgewiesenen Auftragseingänge bei den „heißen“ Industrien höher sind als die Produktionsergebnisse, solange also der Auftragsbestand noch immer weiter wächst, kann ja von einer Beruhigung nicht die Rede sein! Es kommt hinzu, daß die jeweils ausgewiesenen Aufträge, gerade bei den hier in Frage kommenden Wirtschaftszweigen, nicht die volle Nachfrage widerspiegeln, sondern nur jenen Teil der Nachfrage zeigen, der von den Werken, akzeptiert worden ist, wobei diese ja (bekanntlich. die Aufträge „sieben“, und nur soviel hereinnehmen, wie der betreffende Kunde bereits früher, in einer Referenzperiode, an Ware bezogen hat. Interessant ist an dieser ganzen Betrachtung, abgesehen von der Tendenz zur „Verharmlosung“ der konjunkturellen Entwicklung, eigentlich nur, daß darin zugegeben wird, man habe es vor gut Jahresfrist mit einem abnorm hohen Auftragseingang zu tun gehabt. Blättert man aber nach, was die gleichen Propheten vor. Jahr und Tag zur Lage geschrieben haben, so wird man finden, daß sie das damalige Produktions- und Auftragsvolumen als „normales Wachstum“ charakterisierten – anstatt damals, also rechtzeitig, vor Überspannungen zu warnen, wie das vernünftige Leute, ohne über die große Apparatur einer Forschungsstelle zu verfügen, ja vermöge klarerer Einsicht getan haben... n.f.