n. t., Bremen

Das Bremer Steueramt ist richtig auf den Hund gekommen. Denn um für vierhundert Hunde monatlich drei Mark Steuer zu bekommen, hat es sich jenen Fragebogen ausgedacht, der soviel berechtigtes Mißfallen auslöste.

Lauter gute Absichten standen am Anfang. Das Bremer Landesparlament beschloß, bedürftigen Rentnern auf Antrag die Hundesteuer zu erlassen. Das Steueramt zeigte sich jedoch nicht bereit, den vierhundert Antragstellern ohne weiteres ihre Bedürftigkeit zu glauben. Es erfand ein Hundesteuererlaß-Fragebogenformular, dessen dreißig Fragen zu beantworten drei Mark schwer verdienen hieß.

„Sofort, spätestens jedoch binnen acht Tagen“ sollten die Rentner „nach bestem Wissen und Gewissen“ über ihre finanzielle Lage Auskunft geben. Von Punkt 1a bis In sollte jeder aufschlüsseln, was er monatlich an Einkünften zu verzeichnen hat, ob es sich nun um Versicherungs-, Kriegsschäden- oder Versorgungsrente, ob um Ruhebezüge, Krankengeld, Einkünfte aus Untermiete oder Reinerträge aus Grundstücken („Grundstücke unten angeben“) handelte. Unterhaltszahlungen, Sachleistungen, z. B. von geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten, von Kindern, Altenteil sind für die Zukunft der vierbeinigen Hausgenossen wichtig, und zwar nicht nur ihre Höhe, sondern auch der Tag, seit dem diese „Einkünfte“ bestehen.

Weiterhin sollte erklärt werden: „Ich habe folgendes Vermögen (außer Hausrat) bat, Bankguthaben, Wertpapiere, Forderungen, Grundstücke, Sonstiges.“ – Unter Punkt 3a (tatsächlich ist es bereits Frage 19) sollen Alter, Einkommen, Vermögen und sonstige Bezüge von Ehefrau, Kindern und anderen zur Haushaltsgemeinschaft zählenden Personen aufgeführt werden. Der bedürftige Rentner muß, um seinen Hundesteuererlaß zu bekommen, mitteilen, ob er oder ein Mitglied seines Haushalts kriegsbeschädigt, politisch verfolgt oder blind ist. („Wenn ja, bitte genaue Angaben auf der Rückseite.“) Bevor der Fragebogen zum nicht näher erläuterten Punkt „Sonstiges“ kommt, muß schließlich noch Auskunft darüber gegeben werden, ob der Hundebesitzer zur Miete oder im eigenen Haus wohnt und wieviel die Wohnung wert ist.

Im Bremer Landesparlament war man entsetzt, als bekannt wurde, welche Folgen ein wohlgemeinter Beschluß gehabt hatte. einmütig empörten sich die Abgeordneten. Jetzt liegt der fragliche Fragebogen vor den Mitgliedern der Finanzdeputation des Parlaments, die sich nun in den nächsten Wochen darüber klarwerden sollen, ob sie, dem Vorschlag eines Abgeordneten folgend, an Stelle von Antrag und Fragebogen eine einfache eidesstattliche Erklärung des Rentners über seine Notlage annehmen könnten.