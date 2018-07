Inhalt Seite 1 — Verworrene Welt im Südpazifik Seite 2 Auf einer Seite lesen

III. Eine Reise in das Jahr 1000 v. Chr. – Wilde Gatsa im Urwald

Von Werner G. Krug

Der Reiseschriftsteller und Journalist Werner G. Krug, der in den beiden vorigen Nummern über seine Reise nach Neuguinea berichtete, beschließt seine Schilderung mit einem Ausflug zu Menschen, die noch in der Frühzeit leben.

Ich bin von einer Reise zurückgekommen, die mich um mehr als 2000 Jahre zurückführte. Die räumliche Entfernung von unserer Atomgegenwart war nicht sehr groß, sie betrug nur rund 1200 Kilometer. Ich startete in Wewak, im Norden von Australisch-Neuguinea, und legte die Strecke an einem einzigen Tag bequem zurück, zunächst die ersten elfhundert Kilometer mit dem Flugzeug, dann mit dem Auto etwa fünfzig. Ich stieg auf einen gebrechlichen Flußdampfer, Jahrgang 1870, vertauschte ihn mit einer allerliebsten Spielzeugeisenbahn von zwölf Kilometer Schienenlänge. Ich saß auf dem Verdeck der Lokomotive, von dem aus meine Beine unmittelbar vor dem schwarzen Lokführer baumelten.

Die letzten zehn Kilometer waren die anstrengendsten und die aufregendsten. In einem Auslegerboot ging es zunächst einen reißenden, lehmgelben Gebirgsfluß hinauf, der von Krokodilen wimmelte. Dann mußte ich zu Fuß mühselig weiter. Mit dem Buschmesser mir einen Pfad hackend durch das Urwalddickicht aus baumhohen Farnen, Lianen, Buschgras, Schilf und mächtigen Baumriesen. Hier, weitab von jeder menschlichen Zivilisation, lag ein Außenposten der australischen Administration, besetzt mit einem weißen Mann und einigen eingeborenen Polizisten.

Von hier aus sollte ich an einer Patrouille ins Landinnere teilnehmen. Sie wurde geführt von einem Offizier der Kolonialverwaltung, Patrol Officer Bob Cleland. Außer mir gehörten noch ein Regierungsgeologe, ein Eingeborenenpolizist und etwa 50 nur mit einem kleinen grauen Bastschurz bekleidete Schwarze dazu. Es begann ein beschwerlicher Aufstieg in die Hochgebirgswelt Neuguineas. Es war eine seltsame Reise, bei einer Durchschnittstemperatur von 38 Grad im Schatten. Wir wurden begleitet von Scharen lästiger Moskitos, vom schrillen Schrei der Kakadus, dem Stimmengewirr des Dschungels. Der Aufstieg in der dünnen Luft des Hochgebirges über 4000 Meter Höhenunterschied war beschwerlich.

Auf der Höhe des Gebirgskammes, wo wir anhielten, um zu verschnaufen, bot sich ein unwahrscheinlicher Anblick. Zwischen den Bergketten sah man dichtbewaldete Täler, die von kleinen, silbrigen Rinnsalen durchzogen waren. Auf den Hängen wenige Lichtungen, runde, niedrige Hütten aus Ästen, Zweigen und Flechtwerk, mit Schilf und Pandanusblatt (einer Palmenart) bedeckt. Jede Hütte war von einem Holzzaun umgeben, jedes Dorf von einer Doppelreihe spitz zugeschnittener Pallisaden eingezäunt. Hier ist man vorsichtig. Hier ist der Mensch des Menschen Feind. Die Wilden leben ständig in Stammesfehden.