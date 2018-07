Konjunkturpreis in Bonn: Die Meinungsverschiedenheiten zwischen Adenauer und seinen Ministern für Finanz und Wirtschaft über die Konjunkturpolitik erfuhren eine dramatische Zuspitzung. Adenauer hatte die von der Bank deutscher Länder in Frankfurt mit Zustimmung Erhards und Schaffen beschlossene Diskonterhöhung einen schweren Schlag für die deutsche Konjunktur genannt und erklärt, daß Erhard und Schäffer Rechenschaft geben müßten, „warum und was sie in Frankfurt vorgeschlagen haben“. Nach langen Auseinandersetzungen mit Adenauer kam eine persönliche Aussöhnung zustande, aber die sachlichen Differenzen bestehen weiter. In Bonn diskutiert man – diesmal ernsthaft – Schäffers eventuelle Nachfolge. Auch Erhard hält vorläufig an seinem Zollsenkungsprogramm fest.

Streit im Pentagon: Zwischen den Chefs der drei amerikanischen Wehrmachtsteile ist ein Meinungsstreit ausgebrochen, den Präsident Eisenhower zu schlichten versucht. Es geht darum, welcher der drei Waffengattungen angesichts der neuen strategischen Verhältnisse (Atomwaffen) der Vorrang gebührt. Die Sprecher der Luftwaffe halfen Flugzeugträger für veraltet, und die Armeegenerale meinen, man tue zu viel für den sogenannten „Druckknopfkrieg“, der vielleicht nie stattfinden werde, und zu wenig für die Infanterie und konventionellen Waffen. Mitten in diesen Streit hinein platzten Verlautbarungen der beiden amerikanischen Luftwaffengenerale Patridge und Lemay, daß die Sowjets die amerikanische Luftwaffe in kurzer Zeit überflügelt haben würden.

Koexistenz: Die Sowjetregierung hat mehrere hohe amerikanische und englische Luftwaffengenerale, darunter den Generalstabschef der USA-Luftwaffe Twining, zur Parade der sowjetischen Luftstreitkräfte an 24. Juni nach Moskau eingeladen. Die Einladungen werden voraussichtlich angenommen werden. Den Sowjets liegt daran, den westlichen Sachverständiger zu zeigen, daß die rote Luftwaffe es heute mit jedem Gegner aufnehmen kann. Westliche Militärsachverständige sehen der Moskauer Parade mit großem Interesse entgegen.

*

Bonn–Pankow: Bundesminister von Merkatz (Deutsche Partei) befürwortete in einer Rede in Lüneburg Verhandlungen zwischen Bonn und einer „unabhängigen Vertretung der Bevölkerung der Sowjetzone“ sowie die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu den Ostblockstaaten. Die Frage der Wiedervereinigung, erklärte von Merkatz, müsse in Zusammenhang mit den außenpolitischen Möglichkeiten gesehen werden. Auf dem Landesparteitag der Berliner SPD sprach sich Ollenhauer gegen „zweiseitige Verhandlungen“ zwischen Bonn und Moskau aus. Auch direkte Verhandlungen zwischen den Regierungen von Bonn und Pankow lehnte er ab.

Algerien: Während die algerischen Rebellen ankündigten, daß ihre „Generaloffensive“ auf die französischen Streitkräfte bevorstehe, kam es in Frankreich erneut zu Demonstrationen gegen die Abreise französischer Reservisten. In Saint Nazaire stürmten über tausend Werftarbeiter den Bahnhof und holten 187 Reservisten aus dem Zug heraus. In Algier gelang den Franzosen bei einer von 6000 Soldaten durchgeführten Razzia im Araberviertel die Beschlagnahme großer Mengen von Waffen und Munition. Gleichzeitig verübten die Aufständischen zahlreiche Terror- und Sabotageakte.

Sirius (31. 5. 56)