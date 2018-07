Inhalt Seite 1 — Architektur ist mehr als Berechnung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Carl Linfert

Irümer wieder ist man darauf gekommen, gegen die Einrichtungen, in denen wir leben, das „Leben“ selbst (das ist dann ein ganz wolkiger „Begriff“) auszuspielen und etwas zu sagen: glaubt doch nicht, daß es mit dem genauen Maß, mit Rechnung, mit Intellekt allein getan ist; es muß auch lebendig sein... und wie es sonst dann heißt. So auch mit der Architektur. Mehr als Berechnung ist auch sie. Aber nicht, weil sie Kunst ist. Vielmehr: weil Architektur mehr als jede andere Kunst mit der Wirklichkeit und ihren tiefsten Winkeln zu tun hat, kommt sie erst recht mit Berechnung nicht aus. Ein Werk, das nur aus Berechnung stammt, und sei sie noch so fein, müßte sich bald verraten: als roh, eblos, unpraktisch, ja in Kürze auch als veraltet, verschlissen und Gerümpel. Das hat sich seit der Übergangsperiode vom späten Klassizismus zur Mietskasernenblüte denn auch mehrfach so gezeigt.

Was aber ist das, worauf es ankommt? Darüber haben wir jetzt ein Buch, das ich zu den bedeutendsten zähle, die seit Semper, Loos und Le Corbusier von einem Architekten geschrieben worden sind:

Richard Neutra: „Wenn wir weiterleben wollen ... Erfahrungen und Forderungen eines Architekten.“ Aus dem Amerikanischen übertragen von Christian E. Lewalter. Claasen Verlag, Hamburg, 460 S., 19,80 DM.

Neutra ist ein Schüler von Adolf Loos, begann in Wien und lebt seit etwa drei Jahrzehnten in den Vereinigten Staaten. Man sah oft beschrieben und abgebildet, was er dort gebaut hat: unter dem Einfluß des wirklich strukturmäßigen Sullivan manche Technikbauten, aber auch viele leichtglasige Wohngehäuse, zumal in Kalifornien, denen Einfachheit und guter Luxus gleichermaßen eigen sind. Wie überraschend, daß dieser Mann es versteht, über mehr als das Berechenbare, das ja zur konstruktiven Sache der Architektur wesentlich gehört, sinnvoll zu schreiben. Ich gestehe aber erneut, selten von einem Architekten solche entschieden reformerischen, konkreten und auf „das praktische Leben“ zielenden Äußerungen gelesen zu haben, die dabei so ganz allen „irrationalistischen“, verwaschenen Bau-Seelen-Deutungen fernbleiben – welche es ja auch von Architekten gelegentlich gibt.

Das hat einen genauen Grund. Das Buch geht als vom „designer“, dem Industrieplaner oder Gestaltplaner (wie es hier übersetzt ist). Und designed ist alles, was nicht natürlich gewachsen ist. So wild also Architektur eingeschlossen in einen viel weiteren Bereich, und ein Architekt sollte sich, in diesem weitesten Sinne, um die „gebaute Umwelt“ kümmern. Aus dem, was es alles schon – auf oft kurioseste Weise – an „Milieu“ gegeben hat, sollte er lernen. Das hat Neutra getan, und ihm gilt als die wichtigste und zuverlässigste Art, wie man Mensch und gebaute Umwelt ineinandersehen kam, die physiologische Betrachtungsweise. Er zeigt dann – den Anfang dieses reichen Buches hindurch – in höchst fesselnden Kapiteln, wieviel mehr der „physiologische Raum“ unserer realen und wahren Erfahrung gemäß ist, als jeder bloß geometrisch gesehene Raum. Ja, er macht auch klar, wieviel mehr er dem Stand der gar nicht mehr euklidischen Naturwissenschaft entspricht. Das ist, in seiner geistigen Solidität, himmelweit entfernt von dem bei solchen Überlegungen so leicht entstehenden Gerede vom „organischen Bauen“.

Zudem hat dieser schreibende Baumeister eine besondere Art von probierendem Nachdenken: er läßt aber auch nicht einen Beobachtungsgegenstand aus der Natur so hingehen, wie unsere Gewohnheiten, die ja, haben sie nur lange genug gedauert, kein: Beobachtungskraft mehr besitzen, ihn uns üblich gemacht haben. Er erprobt sie im Sehen neu, indem er etwa fragt, was denn eigentlich an Formreiz (und nicht nur an Funktion) das Aussehen einer Blume bestimmt. So kommt er auf seine entscheidende These gegen den primitiv-materialistischen Funktionalismus: nicht nur die Form folgt der Funktion, sondern es gibt auch Formen, die die Funktion erst hervortreiben können. Also eine geradezu aufsässige Formel, wenn man bedenkt, daß ein Größter unserer technoiden Architektur unter der Vorstellung steht, als sei mit der Funktion auch die Form schon in ausreichendem Maße „geleistet“. An Beispielen zeigt Neutra, wie oft (schon im Wahrnehmen von Farbe, Bewegung und Strukturen) die Funktion der Form folgt, und dennoch könnte daraus keiner eine reaktionäre, auf Stimmung und Gemütsschwulst „bauende“ Meinung herauslesen.