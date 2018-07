Von Karl Willy Beer

Ist es noch zu früh, elf Jahre nach Kriegsende ein dokumentarisch-historisches Panorama zu erwarten? Die Frage hat sich vor Jahren noch selbst beantwortet, als die Geschichtsschreibung der Siegermächte auch die Geschichtsschreibung der Wirklichkeit schien. In dem Maße, in dem sich zwischen den alliierten Mächten aber Differenzen und Spannungen entwickelten, warfen sie auch rückwärts viele Schatten auf das bisher gängige Klischee der Vorkriegs- und Kriegsgeschichte. Das Zurechtrücken der Maßstäbe ins klare Licht der Objektivität brauchen nicht nur die Deutschen, sondern ebenso die am und um den Krieg beteiligten politischen Kräfte unserer Umwelt. Ein wesentlicher Beitrag zu dieser politischen Klärung der Ursachen des Krieges und der mit ihnen in die Wege geleiteten radikalen Umwälzungen scheint das Unternehmen zu sein und zu werden, das der Kieler Historiker der politischen Wissenschaft Michael Freund mit der

„Geschichte des zweiten Weltkrieges in Dokumenten“, Verlag Herder, Freiburg, und Karl Alber, Freiburg–München. (I. und II. Band je 29,50 DM)

begonnen hat. Zwei dicke Bände dieses auf große Perspektive geplanten Werkes liegen jetzt vor. Sie haben nur den Zeitraum von eineinhalb Jahren – vom März 1938 bis zum August 1939 – zum Gegenstand. Von Hitlers Österreich-Anschluß bis unmittelbar vor den Pakt mit Stalin reicht die Zeit dieser Berichterstattung. Sie ist freilich angefüllt mit einer unvorstellbar kompakten Masse von weltpolitischem Dynamit. Insofern werden diese beiden Bände, soweit auch die ihnen folgenden den Kriegsausbruch, den Krieg selbst und vermutlich auch die ersten Nachkriegsjahre abhandeln wollen, die wichtigsten dieser ganzen dokumentarischen Planung bleiben.

Nun hat Freund wohl gesammelt und gesichtet, was in Staats- und Privatarchiven, in veröffentlichten Publikationen, aber auch in noch nicht gedruckten Unterlagen nur irgend zu finden war. Aber ein Dokumentarium ist das Werk freilich nicht in jenem klassischen Sinne, der dem Autor die Analyse und gar die Wertung versagt. Freund hat eine Kombination von Interpretation und Aktengerechtigkeit gesucht. Er verbindet Dokumente mit schildernden Texten, in denen wiederum andere, zum Teil nur indirekt und nicht im Wortlaut wiedergegebene Dokumente und der Stichwortinhalt folgender Originalniederschriften beschrieben und gekoppelt werden. So schreibt Freund tatsächlich Geschichte: die Geschichte nicht von Jahren, sondern von Tagen und oft sogar von Stunden. Keine Frage, daß diese Methode den Leser ungemein anzieht. Sie macht ihn zum Zeugen von Gesprächen, Demarchen und Auseinandersetzungen, die nahezu das Merkmal des Gegenwärtigen tragen. Eine Geschichtsschreibung tut sich hier kund, die die modernen Elemente von Funk und Reportage am Instrumentarium der Dokumente erprobt.

Freilich werden die orthodoxen Historiker Freund verargen, daß er das Wagnis der dokumentarischen Berichterstattung unternimmt, ohne wirklich zu allen Dokumenten, die für diesen riesigen Fragenkreis wichtig sind, Zugang gehabt zu haben. Man weiß, daß die ärgste Lücke in dem Mangel an Dokumentenmaterial aus der Sowjetunion besteht. Außer einigen Reden und „Prawda“-Artikeln hat die sowjetische Geschichtsschreibung noch nichts aus ihren Archiven hergegeben. Auch die französische und die amerikanische Aktenausbeute ist gering. Erstaunlich spröd ist das Material, das aus Italiens Quellen kommt. Dagegen sind die deutschen Akten und die britischen, zusammen mit denen der mittel- und südosteuropäischen Länder, wohl wirklich lückenlos verwendbar gewesen. Da nicht anzunehmen ist, daß sich die sowjetischen Staatsarchive in absehbarer Zeit dem Blick der Zeitgenossen öffnen werden, konnte Freund mit Recht meinen, daß die Geschichte des Krieges vom Dokument her ganz ungeschrieben bleiben müßte, wenn sie den Zugang zu den sowjetischen Staatsdokumenten zur Voraussetzung machte. Das, was Freund nun aus diesen vornehmlich zentraleuropäischen Aktenpublikationen entnehmen konnte, war freilich auch noch so umfangreich, daß er auszuwählen hatte. Und die Richtung der Wahl ist natürlich auch ein subjektiver Zug in diesem objektiv bemühten Werk. Wie schwierig diese Wahl oft sein mußte, zeigt Freund, wenn er Dokumente zum gleichen Vorgang aus den Quellen der beiden Partner nebeneinander stellt. Dann wird besonders kenntlich, wie sehr gerade schon der Dokumentenstil der Diplomatie im Dritten Reich von der höchst subjektiven Mentalität Hitlers sich färben ließ.

Solche Einschränkungen und Schwierigkeiten stehen Freunds Absicht entgegen, ein – nein: das gültige Werk über die Vorgeschichte und wohl später auch die Geschichte- des zweiten Weltkrieges zu schreiben. Doch es läßt sich nicht denken, daß es ein gültigeres als dieses in denkbarer Zeit wird geben können. Es ist kein Werk etwa der Enthüllungen oder gar der politischen Umkehrungen. Am groben politischen Porträt Hitlers ändert auch alles das nichts, was sich in diesem Werk zur Ansicht der unentschlossenen, schwachen und nicht selten unsouveränen Politik der ihm entgegenstehenden politischen Kräfte und Gruppen ablesen läßt. Eher wird die unheimliche Einsicht erkennbar, daß länger als ein Jahr die diplomatisch-politische Welt in den von Hitler vorbereiteten und geplanten Krieg wissend hineinschlidderte. Die Palliativmittelchen, die nach dem hier ausgebreiteten Dokumentenreigen das grobschlächtige Unterwerfungsschema Hitlers aufhalten und umlenken sollten, erscheinen in der Betrachtung von heute als das ohnmächtige Versagen einer Politik ohne Konzeption und Intensität. Freund versteht in seinen ordnenden Zwischentexten die oft verschlüsselte und gestelzte Sprache der Diplomatie in einen Fluß schicksalschweren und beinahe unausweichlichen Verhängnisses aufzulösen. Das macht den Sammler und Wähler der Dokumente zum Geschichtsschreiber. Und mag diese Geschichtsschreibung auch noch immer das letzte Bild der objektiven Wahrheit verhüllen – sie ist aufregend genug für alle, die bewußt in der Zeit leben.