Die Schiffbaukonjunktur wird noch für eine Reihe von Jahren anhalten; vorläufig melden die deutschen Werften noch immer steigende Auftragsbestände, die teilweise bereits in 1960 hineinreichen. Das ist kein gesunder Zustand, denn niemand kann heute bereits sagen, wie es in vier bis fünf Jahren – wenn diese Schiffe zur Ablieferung kommen werden – in der Welt aussieht. Immerhin nehmen die jetzigen Besteller (es handelt sich in erster Linie um Amerikaner) das (Preis-) Risiko auf sich, denn die Werften schützen sich durch Gleitklauseln. Mit einer 1955 von Stapel gelassenen Gesamttragfähigkeit von 257 160 tdw steht die Deutsche Werft AG, Hamburg, an erster Stelle in der Welt. Auch ihr jetziger Auftragsbestand von 1,25 Mill. tdw stellt einen absoluten Rekord dar. Wertmäßig gerechnet geht der Auftragsbestand über 800 Mill. DM.

Sorge bereitet der Werftleitung weniger die Zahl der zu bauenden Schiffe als ihre Größe. Der gegenwärtige Trend – von den USA forciert – geht in Richtung auf den Bau von Riesenschiffen. Die Deutsche Werft hat bereits eine Anfrage über den Bau eines Tankers von 80 000 tdw vorliegen, über den jedoch noch nicht abgeschlossen worden ist. Wenn die USA jetzt Tanker dieser Größe gebaut haben wollen, dann sieht der Alleinvorstand der Deutschen Werft, Dr. William Scholz, den Grund in der Furcht, eines Tages über die Erdölquellen im Nahen Osten nicht mehr verfügen zu können. Bis dahin wollen sie von dort soviel Erdöl wie nur irgend möglich abtransportieren.

Die ständig steigenden Schiffsgrößen verlangen von den Werften ständig, neue Investitionen, die sie im Grunde überhaupt nicht wollen, auf die sie jedoch nicht verzichten können, um international wettbewerbsfähig zu bleiben. Neben der Schiffsgröße wächst auch der Wunsch nach höheren Geschwindigkeiten.

Die Anlagezugänge, die die Deutsche Werft in ihrer Bilanz per 31. Dezember 1955 verzeichnet hat (9,4 Mill.), gehen fast ausschließlich auf das Konto der Dockbauten, wo ein echter. Engpaß besteht. Das gesamte Anlagevermögen steht mit 31,5 Mill. DM zu Buch. Das AK beträgt dagegen nur 12 Mill. DM. Das wäre ein Schönheitsfehler in der Bilanz, wenn nicht gleichzeitig für 18 Mill. versteuerte Reserven vorhanden wären. Davon sind allein 3,7 Mill. DM für eine spätere Aufstockung des AK auf 16 Mill. DM vorgesehen (durch Gratisaktien), die dann vorgenommen werden soll, wenn der Fiskus an der Aufstockung ohne Anteil bleibt. Hier käme unter Umständen die in dem Gesetzentwurf zum 4. DM-Bilanzergänzungsgesetz vorgesehenen Bestimmungen zum Zuge. Für 1955 wird die Verteilung einer Dividende von 10 (8) v. H. vorgeschlagen.

Große Sorge bereitet der Werftleitung neuerdings die Zwischenfinanzierung, die durch die jüngsten Restriktionsmaßnahmen ungewöhnlich erschwert ist. Während früher die BdL Wechselkredite über sechs Monate ohne weiteres rediskontiert hat, entfällt jetzt diese Möglichkeit. Bei der gegebenen Größenordnung können sich die Außenhandelsbanken, in deren Rediskontkontingente derartige Geschäfte nunmehr einbezogen werden, nicht in der gleichen Weise stark machen, so daß der Exportschiffbau gegenüber der ausländischen Konkurrenz erheblich vorbelastet ist. K. W.