Luxemburg, im Juni

Es ist noch nicht lange her, da hielten viele politisch versierte Leute bei uns eine Lösung der Saarfrage im deutschen Sinne für nicht möglich oder nur für eine ferne Hoffnung. Solche Erinnerungen sollte man jetzt nicht beiseite schieben, wo erreicht ist, was noch vor kurzem unerreichbar schien, Alle unsere Parteien haben sich seit Jahren bereit erklärt, für die politische Rückgliederung des Saargebietes einen hohen wirtschaftlichen Preis zu zahlen. Frankreich hat ihn mit großer Hartnäckigkeit und Zähigkeit gefordert.

Es ist in der Tat ein hoher Preis. Der Bundeskanzler und seine Mitarbeiter haben zäh und geduldig um seine Minderung gerungen. Wenn sie nun in Luxemburg zu den offensichtlich nicht mehr reduzierbaren französischen Forderungen ja gesagt haben, taten sie es in der Überzeugung, daß der politische Anschluß des Saargebietes an Deutschland anders nicht zu haben sei. Und darin haben ihnen offensichtlich auch die Vertreter der Saarregierung zugestimmt. Seit langem wurden die Verhandlungen in enger Fühlungnahme mit ihnen geführt. Auch in Luxemburg hat man sie zweimal zu den Besprechungen zugezogen. Die letzten entscheidenden Beschlüsse wurden mit ihrer Einwilligung gefaßt. Sie haben sich damit zum zweitenmal um ihre Heimat und um Deutschland verdient gemacht. Sie hatten Mut und Kraft gezeigt, als sie zu dem Saarstatut nein sagten. Aber sie zeigten – und das wiegt schwerer – in Luxemburg Sinn für die Lage, wie sie nun einmal ist, obwohl sie von ihnen harte Opfer verlangt.

Es war ein weiter Weg von Grandval und Hoffmann in Saarbrücken bis zu Adenauer und Mollet in Luxemburg. Es gab manche gefährliche Kurve und manche langwierige Umgehungsstraße auf ihm. Oft wußte niemand, auch der Kanzler nicht, wie es weiter gehen sollte. Es gibt Situationen, in denen man auf die Zeit und die gute Stunde vertrauen muß. Das hat Adenauer, wie in mancher anderen, auch in der Saarfrage getan. Es war taktisch richtig, daß er seinerzeit das Saarstatut unterschrieb. Anders wären die Pariser Verträge und damit die Souveränität der Bundesrepublik nicht zu haben gewesen. Anders hätten die Saarländer gar nicht die Möglichkeit gehabt, ihren Willen zu bekunden. Ebenso richtig war es aber, daß die Saarbevölkerung dieses ihr Selbstbstimmungsrecht verhöhnendes Statut verwarf. Dieses Nein und jenes Ja haben zusammen erst das Kompromiß von Luxemburg möglich gemacht. Ein Kompromiß, das Europa begrüßen wird. Denn es räumt gerade den Zankapfel zwischen Frankreich und Deutschland weg, der in nationalistischen Händen eines Tages hätte besonders gefährlich werden können. In Luxemburg wurde eine-solide Grundlage für eine dauerhafte deutsch-französische Verständigung geschaffen.

Es fiel in Luxemburg ein Wort, das uns Deutsche ins Herz trifft, das aber auch das übrige Europa aufhorchen lassen sollte: das von Mollet wiedergegebene Wort Chruschtschows, Ihm seien 17 Millionen Deutsche, die er im sowjetischen Machtbereich wisse, lieber als 70 Millionen Deutsche in einem wiedervereinigten Land, selbst wenn es neutralisiert wäre. Ein greller, schreckender Blitz auf die Grenzpfähle von heute, die Zukunftsträume von morgen, wie sie sich die Moskauer Koexistenzler vorstellen. Es war an der Zeit, daß in Luxemburg die letzte Möglichkeit beseitigt wurde, nationale Leidenschaften aufzustacheln und Zerwürfnisse zwischen Frankreich und Deutschland zu schaffen, sonst geht uns über diesen Relikten von gestern die gemeinsame Aktionsfähigkeit von heute und morgen verloren, die wir so notwendig brauchen, wie uns Chruschtschow gezeigt hat. R. Strobel