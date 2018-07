Nach den harten Vorwürfen, die der Präsident der Hauptgemeinschaft des Deutschen Einzelhandels vor einigen Wochen gegen gewisse „rücksichtslose“ Großbetriebe des Einzelhandels wegen ihres allzu expansionsfreudigen Verhaltens erhoben hatte, mußte man auf den jetzt vorliegenden Geschäftsbericht der Bundesarbeitsgemeinschaft der Mittel- und Großbetriebe des Einzelhandels (Sitz Köln) recht gespannt sein. Die Feststellung, daß die Bundesarbeitsgemeinschaft nicht konkret auf die Vorwürfe des mittelständischen Einzelhandels eingegangen ist, wird man nicht nur damit in Zusammenhang bringen können, daß die von Präsident Schmitz (Hauptgemeinschaft) gemeinten „Großen“ im Einzelhandel nicht Mitglied der Großbetriebsorganisation sind. Vielmehr scheint es für die Repräsentanten der Großbetriebe wohl auch ein Gebot der taktischen Klugheit gewesen zu sein, auf eine unmittelbare Antwort zu verzichten.

Mittelbar haben die Großbetriebe allerdings eine Antwort gegeben: In ihrem vor allem wegen seiner einprägsamen Kürze ausgezeichneten Geschäftsbericht betonen sie, daß der Wettbewerb im Einzelfall zwar als lästig und unbequem empfunden werden mag, daß er dadurch aber noch keineswegs unlauter sei. „Das Wettbewerbsklima kann frisch und anregend sein, ohne in Rücksichtslosigkeit zu entarten.“ Die Bundesarbeitsgemeinschaft erinnert in ihrem Jahresbericht, der mit einem demonstrativen Geleitwort Ludwig Erhards beginnt, daran, daß das Wettbewerbsklima heute viel gesünder als in den Jahren vor dem zweiten Weltkrieg sei. Der unlautere Wettbewerb sei heute viel seltener als damals.

Ob sich damit der mittelständische Einzelhandel in seiner mehr oder minder berechtigten Wettbewerbsangst zufriedengeben wird, ist nicht abzusehen, wenn auch die Groß- und Mittelbetriebe wesentliche Forderungen des übrigen. Einzelhandels (so etwa in Steuer- und Kreditpolitik) wirkungsvoll unterstützen. Solange man sich aus grundsätzlichen wirtschaftspolitischen Bedenken nicht zu der bereits geforderten Einkommensumverteilung zwischen Großen und Kleinen entschließen kann, wird die Frage nach dem Verhältnis zwischen mittelständischem und großbetrieblichem Einzelhandel nur vor dem Hintergrund der ursprünglichen kaufmännischen Leistung gesehen werden müssen. Die Großbetriebe weisen darauf hin, daß der unbestrittene Vorsprung der Warenhäuser in den ersten Jahren nach der Währungsreform heute von dem befähigten selbständigen Einzelhandelskaufmann weitgehend eingeholt, wenn nicht gar überholt sei. Die moderne Form der Warendarbietung, die den Ansprüchen der Kunden offenbar besser entspricht und auch steigende Umsätze auf sich zieht, habe sich, so erklärt die Bundesarbeitsgemeinschaft, in den letzten Jahren verstärkt auf den selbständigen Einzelhandel verlegt. Wenn man weiß, daß manche Rationalisierungsbemühungen des selbständigen Einzelhandels in ihrer theoretischen Vorbereitung mit anderer Leute Geld finanziert werden, sollte man nicht so tun, als ob nun in jedem Falle die Expansion der Großbetriebe ein bewußtes Spiel mit dem Feuer sei. Wenn heute von einem Gleichgewicht im Wettbewerb von groß und klein gesprochen wird, wie es die Bundesarbeitsgemeinschaft in ihrem Jahresbericht tut, dann deutet dies darauf hin, daß man sich vor allem auch im mittelständischen Handel daran gewöhnen sollte, die wirtschaftlichen Wettbewerbsprozesse nicht kurzfristig zu sehen und zu verurteilen, sondern die Entwicklung über größere Zeiträume hinweg zu verfolgen.

Dies alles kann natürlich nicht über bestehende Spannungen im Einzelhandel hinwegtäuschen. Der Konjunkturschleier, der vor der wirklichen Situation des Einzelhandels liegt, ist nicht absolut dicht. Er läßt den Blick frei auf die rund 200 000 von insgesamt 420 000 Einzelhandelsbetriebe, die nur einen Jahresumsatz von rund 50 000 DM erzielen und deren durchschnittliches Monatseinkommen etwa 200 DM beträgt. Von dieser Hälfte aller Einzelhändler, die in ihrem Lebensstandard nicht an den eines Industriearbeiters heranreichen, gehen die Spannungen und Besorgnisse aus. Dies übersehen auch die Mittel- und Großbetriebe nicht, wenigstens nicht diejenigen 625 Betriebe, die sich „organisiert“ haben. Dü.