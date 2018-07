Die Ilseder Hütte in Peine, die für 1955 eine auf 9 (7) v. H. erhöhte Dividende auf 102,24 Mill. DM Grundkapital vorschlägt (HV am 20. Juni), konnte die starke Nachfrage nicht befriedigen, obwohl die Erzeugung bis zur Kapazitätsgrenze gesteigert wurde. Der Auftragsbestand sichert Vollbeschäftigung für etwa sechs Monate. Der Konzernumsatz an Fremde hat sich im Berichtsjahr um 12, 7 v. H. auf rund 328 (291) Mill. DM erhöht. Im Hinblick auf die gute Konjunktur wird die Marktlage auch für die nächste Zeit optimistisch beurteilt. Die Preise wurden nur geringfügig – im Durchschnitt um etwa 2,3 v. H. – erhöht, was vor allem auf den Import teurer amerikanischer Kohle zurückzuführen ist.

Von den Tochtergesellschaften hat die Steinkohlenbergwerk Friedrich der Große AG in Herne und Minden (AK: 40 Mill. DM) im Berichtsjahr 1,60 (i. V. 1,50) Mill. t Kohle gefördert, das sind 6,71 v. H. mehr als im bisherigen Spitzenjahr 1954. In Herne allein wurden 1,56 Mill. t gefördert. Die Hüttenwerke Ilsede Peine AG (AK: 200 Mill. DM) hat in ihren Gruben 1,92 (1,63) Mill. t Roherz – 17,8 v. H. mehr als im Vorjahr – gefördert. Das entspricht einem Anteil von 19,9 v. H., an der niedersächsischen Eisenerzförderung und einem Anteil von 12,3 v. H. an der Eisenerzförderung der Bundesrepublik. Die Haldenbestände waren am Ende des Berichtsjahres auf 54 655 t (75 545) t Roherz und 39 019 (68 537) t Wascherz zurückgegangen. Im neuen Geschäftsjahr erreichte die Roherzförderung in den drei Gruben zusammen im März 191 987 t und im April 181 865 t (gegenüber einem Monatsdurchschnitt von 160 353 t im Jahre 1955).

Im Berichtsjahr wurden 683 628 (601 153) t Roheisen erschmolzen; die Kokerei des Hochofenwerkes erzeugte 438 547 (399 426) t Koks. Die gesamte Roheisenerzeugung des Hochofenwerkes in Groß Ilsede wurde im Stahlwerk in Peine zu 688 528 (580 916) t Thomas-Rohstahl verblasen, daneben betrug die SM-Stahlproduktion 89 464 (77 533) t, so daß sich die gesamte Rohstahlproduktion auf 777 992 (666 449) t belief. Die gesamte Rohstahlproduktion wurde in den eigenen Walzwerkbetrieben zu insgesamt 630 002 (527 045) t Walzwerkerzeugnissen verarbeitet. Insgesamt waren im Bereich der Ilseder Hütte (einschließlich der Tochtergesellschaften) am Ende des Berichtsjahres 13 193 (12 768) Personen beschäftigt.

In der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung für 1955 (in Mill. DM) stehen neben einem auf 192,28 (157,90) gestiegenen Rohüberschuß 2,28 (8,35) ao. Erträge. Dem nach der Organschaftsabrechnung verbleibenden Ertrag der Ilseder Hütte von 26,99 sind ao. Erträge von 1,01 hinzuzurechnen, so daß sich ein Gesamtertrag von 28,0 (14,74) ergibt. Nach Abzug der Aufwendungen verbleibt ein Gewinn von 9,38 (5,87), der sich um den Vortrag auf 9,48 erhöht. In der konsolidierten Bilanz zum 31. 12. 1955 stehen neben dem wertberichtigten Anlagevermögen von 361,73 (358,33) Vorräte mit 42,21 (37,60) und 48,85 (47,48) sonstiges Umlaufvermögen. Andererseits betragen fremde Mittel 154,46 (142,20), Rückstellungen 84,95 (79,57). Rücklagen 190,03 (192,14). Von der Ermächtigung, das Grundkapital um 11,0 Mill. DM zu erhöhen, wurde inzwischen Gebrauch gemacht. B. D.