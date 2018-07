Die Buchdruckerkunst wurde Mitte des 15. Jahrhunderts von Laurens Janszoon Coster in Haarlem erfunden. So steht’s geschrieben in holländischen Büchern, so lernen’s die Kinder in der Schule – wenn sie nicht ein Gymnasium besuchen, wo immerhin noch ein gewisser Johann Gensfleisch zum Gutenberg erwähnt wird, der Coster den Ruhm streitig macht.