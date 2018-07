Vor dreißig Jahren geschrieben: Bert Brechts Mann ist Mann‚ ein damals „Lustspiel“ genanntes Theaterstück, das jetzt im Stuttgarter Staatsschauspiel als „Neun Bilder“ über die Bretter ging. In der Tat: Was 1927 noch Lustspiel heißen konnte, nämlich die „Verwandlung des Packers Galy Gay in den Militärbaracken von Kilkoa im Jahre 1925“, gilt heute nicht einmal mehr als Trauerspiel. Denn der Beweis, „daß man mit einem Menschen beliebig viel machen kann“, würde heute sogar von Brecht nicht mehr so umständlich geführt wie damals, als er ihn mit viel List und Tücke inszenierte und schließlich mit einem grausamen, das Lustspiel sprengenden Scheingerichtsverfahren enden ließ. Heute braucht es keiner langen Verwandlung mehr, um jemand in eine Uniform (geistige einbegriffen) zu stecken. Auch die Eigenschaft, nicht nein sagen zu können, die den Packer Galy Gay noch 1925 aus der Bahn wirft, ist inzwischen gänzlich irrelevant geworden vor der vielfach in Brauch gekommenen Übung, die subjektiven Meinungen vor irgendwelchen Kollektivbestimmungen ausfallen zu lassen.

Brecht hat das mit der Musik von Paul Dessau auszugleichen versucht, was aber nicht gelang. Denn die gegen Galy Gay geübte Gewalt und ihre allzulange Prozedur wirkt heute als ein Stilbruch. So wird man es als eine Vorstudie zur Dreigroschenoper, als einen Schritt auf dem Wege sowohl zur Moritat wie zum Lehrstück immer noch als einen intellektuellen Genuß betrachten, aber es könnte mehr sein.

Die Stuttgarter Premiere hatte nichts zu riskieren. Mit einer von Helmut Koniarsky entworfenen Bühne auf der Bühne im etwas wurmstichigen Stil dieses Brechtschen Stückes, hätte Werner Kraut in seiner Inszenierung das Spiel leicht straffer ablaufen lassen können, zum Beispiel bei Benno Sterzenbach, der immer geneigt war, aus dem Galy Gay mehr zu machen, als der Dichter ihm zugedacht hat. Brechtsche Figuren, „wie sie im Buche stehen“, waren Mila Kopp als Witwe Begbick und Kurt Haars als Sergeant Feirchild. Es gab sehr starken Beifall der Zuschauer, Oskar Jancke