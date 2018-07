Als die Geldbeschaffungsverkäufe nach der letzten Diskonterhöhung etwas nachzulassen begannen, trat eine weitere Belastung an den Wertpapiermarkt heran: Die Banken beschlossen, ihre Habenzinssätze, der Diskonterhöhung folgend, ebenfalls heraufzusetzen. Greift nunmehr der Anleger von langfristigen Geldern zum Rechenstift, so stehen der Rendite der Wertpapiere eine Verzinsung von 5 1/2 v. H. und bei Beträgen über 50 000 DM sogar von 5 3/4 v. H. für Jahresgeld auf Depositenkonto gegenüber. Besonders für den Rentenmarkt bedeutet diese Erhöhung um oder 3/4 v. H. eine entscheidende Veränderung. Daher gaben auch die Kurse der Festverzinslichen am Tage, an dem die Heraufsetzung der Habenzinssätze beschlossen wurde, ruckartig nach. Von den in den letzten Wochen an der Börse eingeführten öffentlichen 6prozentigen Anleihen gingen die Berlin- und die Postanleihe auf 96 v. H. und die Lastenausgleichsanleihe um 2 v. H. auf 95 v. H. zurück. Überraschend hierbei war, daß die Herabsetzung ohne ein drängendes Angebot erfolgte, während noch wenige Tage zuvor die Landeszentralbanken Millionenbeträge dieser Anleihen zu Kursen von 98 bzw. 97 v. H. aufgenommen hatten. Auch die Hypothekenbanken folgten mit Kursabschlägen von 1 bis 1 1/2 v. H. für ihre Pfandbriefemissionen. Bisher hatten die Pfandbriefinstitute versucht, ihre Kurse solange als möglich nicht sinken zu lassen. Diese Stützungsaktionen haben jedoch den Nachteil, daß die Pfandbriefkurse wesentlich über den Kursen der Industrieobligationen liegen und der Verkaufsdruck ständig zunimmt. Daher konnten Verkäufer besonders in den letzten Tagen nur noch Bruchteile ihrer Pfandbriefposten zum Börsenkurs unterbringen. Die Umtauschoperationen von Pfandbriefen gegen höher verzinsliche Industrieobligationen haben während der letzten Tage wieder beachtlich zugenommen, so daß sich 8prozentige Industrieanleihen sogar entgegen der allgemein rückläufigen Tendenz geringfügig befestigen konnten.

Wie weit die erfolgten Kursabschläge allerdings der Diskonterhöhung und den heraufgesetzten Habenzinser bereits entsprechen, ist sehr fraglich. An der Börse ist die Antwortehernegativ. Die Anträge auf Emissionsgenehmigungen, die vor wenigen Monaten noch einen gewissen Optimismus der Hypothekenbanken widerspiegelten, sind nunmehr auf einen Tiefstand von 64 Mill. DM herabgesunken.

Wenn auch die Aktienkäufer üblicherweise der Rendite nicht den gleichen Wert beimessen wie die Rentenkäufer, so wurde doch während der letzten Tage auch am Aktienmarkt den Werten besondere Beachtung geschenkt, die eine überdurchschnittliche Rendite aufweisen. Einsetzende Rückkäufe konnten zu einer Beruhigung nach den Rückschlägen führen, die der Diskonterhöhung gefolgt waren. Eine Reihe von Papieren’ verzeichnete sogar eine Kürserholung um zwei bis drei Punkte. Bevorzugt wurden Mannesmann-Aktien, die sogar sechs Punkte gewinnen konnten. Seit die Gesellschaft vor etwa drei Wochen eine auf 9 v. H. erhöhte Dividende vorgeschlagen hat, gab diese Aktie dem Markt immer wieder Anregungen.

Die Kurserholung der Aktien kam allerdings nach wenigen Tagen zum Stillstand. Eine plötzliche Anspannung am Geldmarkt, die den Zinssatz für tägliches Geld von 2 auf 5 v. H. trieb, ließ befürchten, daß wieder einmal der große Steuertermin am 10. Juni zu beachtlichen Geldbeschaffungsverkäufen führen würde. Besonders empfindlich zeigten sich die Aktien der I.G. Farben Nachfolgegesellschaften. Die ausgesprochene Baisse der ausländischen Börsen dürfte hierzu beigetragen haben. Darüber hinaus steht zu erwarten, daß die auf der HV der Hoechster-Farbwerke beschlossene Kapitalerhöhung um 77 Mill. DM auf 462 Mill. den Kapitalmarkt überaus stark in Anspruch nehmen wird. Bei einem Bezugsverhältnis von 5:1 und einem Emissionskurs von 120 v. H. stellt sich bei einem Kurs von 210 für die alte Aktie der rechnerische Wert des Bezugsrechtes auf etwa 15 v. H. Bei der letzten Kapitalerhöhung im Frühjahr 1955, als noch gute Anlagewerte eine Mangelware darstellten, wurden die Bezugsrechte mit 29 v. H. bewertet, und trotzdem haben auch damals etliche Aktionäre ihre Bezugsrechte veräußert. Die Hoechster-Farbwerke haben sich noch weitere Kapitalerhöhungen bis zu 100 Mill. DM im voraus genehmigen lassen. Die vorgesehenen Investitionen geben den Aktionären allerdings die Gewißheit, daß sich ihre Gesellschaft auch in Zukunft am Wachstum der Industrie beteiligen wird. In den letzten vier Jahren hat Hoechst 552 Mill. DM investiert. Im gleichen Zeitraum konnte der Umsatz um 66 v. H. gesteigert werden.

Am Montanmarkt fanden die Aktien der August Thyssenhütte zunehmende Nachfrage. Nachdem die Hohe Behörde nach langer Wartezeit den Tausch von Aktien der Niederrheinhütte aus dem Besitz der Thyssen-Erben gegen junge Aktien der August Thyssenhütte genehmigt hatte, wuchsen an der Börse die Erwartungen auf eine baldige Durchführung der bereits im Herbst 1955 angekündigten Kapitalerhöhung mit einem günstigen Bezugsrecht für die freien Aktionäre. Der Erfolg bleibt allerdings abzuwarten, da es die erste Gesellschaft in diesen Jahren sein wird, die ohne vorangegangene Dividendenzahlungen das Kapital erhöht.

Die Dividendenaufbesserungen zahlreicher Gesellschaften brachten zwar keine Belebung in das Kursbild, trugen jedoch sicherlich zu einer besseren Widerstandsfähigkeit des Aktienmarktes bei. Felten & Guilleaume werden eine um 1 v. H. erhöhte Dividende von 9 v. H. zahlen. Boswau & Knauer zahlen nach bisheriger Dividendenlosigkeit 6 v. H. Rheinpreußen werden von 6 auf 7 v. H. erhöhen, und die Feldmühle Papier- und Zellstoff Werke AG werden an ihre Aktionäre 10 gegenüber 9 v. H. im vergangenen Jahr verteilen. Aus derselben Branche kam allerdings eine enttäuschende Nachricht: Die Aschaffenburger Zellstoffwerke, von denen die Börse in diesem Jahr eine Dividende erwartete, dementierten diese Gerüchte. Bisher sei noch nichts entschieden. Der sich anschließende Kommentar schildert die Ertragslage der Gesellschaft in keinen rosigen Farben, da auf dem Zellstoffgebiet die Auslandskonkurrenz sehr scharf ist. mei –