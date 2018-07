Die Verwaltung der Schering AG, Berlin, hat die Öffentlichkeit mit zwei kurz hintereinander herausgegebenen knappen Mitteilungen überrascht. Einmal handelt es sich um den Vorschlag an die oHV (22. Juni), für das Geschäftsjahr 1955 die Dividende auf 9 (i. V. 7) v. H. zu erhöhen. Zum anderen ist es der Verkauf der Mehrheitsbeteiligung (99,72 v. H. am AK von 8 Mill. DM) an der Voigtländer AG, Braunschweig, die in den Besitz der Carl-Zeiß-Stiftung, Heidenheim/Brenz, übergegangen ist.

Im ersten Fall besteht die Überraschung in der Dividendenhöhe, die noch vor einem halben Jahr anläßlich der letzten Kapitalerhöhung um 10 auf 30 Mill. DM mit nur 8 v. H. beziffert worden war. Diese vorsichtige Schätzung war auch noch ein Vierteljahr später in einer Prospektveröffentlichung enthalten, in der die Umsatzsteigerung gegenüber 1954 wiederum mit 22 v. H. angegeben worden war. Damals wie jetzt sprach man von der günstigen Entwicklung nicht nur bei der Muttergesellschaft, sondern auch bei den Organgesellschaften und Beteiligungen. Als besonders günstig war bis in die letzten Tage der Geschäftsverlauf bei der Voigtländer AG bezeichnet worden, so daß der Verkauf gerade dieses Objekts auf den ersten Blick Erstaunen hervorrufen mußte. Eine Erklärung dafür liefert in gewissem Umfang die Mitteilung der Schering-Geschäftsleitung, die aus dem Verkauf eingehenden Mittel sollten zu intensiverer Betätigung auf dem Gebiet der chemischen Forschung und Erzeugung verwendet werden. Tatsächlich hing in den letzten Jahren nach der Enteignung des früheren Ostberliner Betriebes für Photopapiere das Photogeschäft für Schering etwas in der Luft, während auf dem Chemiegebiet die Produktion von Pharmazeutika zuweilen etwas einseitig begünstigt zu sein schien, obwohl zu dem Produktionsprogramm auch Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel gehören. In welche genaue Richtung die jetzigen Absichten der Geschäftsleitung zielen, läßt sich noch nicht absehen. Bemerkenswert erscheint jedenfalls die Tatsache, daß sich ein Unternehmen mit guter Eigenkapitalbasis und für die Branche überdurchschnittlich günstiger Entwicklung dazu entschließen muß, eines seiner besten Objekte abzustoßen, um größere und wahrscheinlich über einen längeren Zeitraum sich erstreckende Investitionen finanzieren zu können. Wenn auch für Schering selbst nicht abzusehen ist, warum dem Unternehmen daraus ein Schaden entstehen sollte, so ist die Tatsache als solche doch als ein bedenkliches Symptom für die Anspannung des Kapitalmarktes zu werten.

Die gleichzeitig aus dem Handelsregister ersichtliche Gründung einer Schering Asia GmbH, Berlin, steht – wie die Geschäftsleitung betont – mit diesen Vorgängen in keinem Zusammenhang. Es handelt sich vielmehr um die Realisierung eines schon seit längerer Zeit verfolgten Planes, für bestimmte Geschäfte, vornehmlich mit südostasiatischen Ländern, eine besondere Gesellschaft zu gründen. Gewisse Rückschlüsse lassen die Kapitalverhältnisse des neuen Unternehmens zu, von dessen St.K. in Höhe von 20 000 DM nur 1000 DM auf die Schering AG selbst entfallen, während sich der Rest im Besitz, der Schering-Tochtergesellschaft Tarsia GmbH, Berlin, befindet, die sich auf dem Gebiet der Parfümerie und Kosmetik betätigt. G. G.