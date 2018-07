Inhalt Seite 1 — Schlimme Geschäfte Seite 2 Auf einer Seite lesen

Vor zehn Uhr morgens verließ Herr Zeitzler-Wackerstein seine Wohnung nicht, mochte ihn auch Ungeduld plagen.. Er hatte bis zum Hauptpostamt zwanzig Minuten Wegs und war so schon früher in der Schalterhalle, als nötig gewesen wäre, denn einer Berechnung nach, die er angestellt hatte, konnte die mit den wichtigsten Morgenzügen eingegangene Post kaum vor halb elf in die Schließfächer verteilt sein, obwohl es doch bei der Post dabei um die Ehre, also hurtig zugeht. Zehn Minuten kostete er das Warten in der sauberen Schalterhalle aus, Minuten voller Bangen und Hoffnung. Blieb er ohne Post, war ihm das eine Vorahnung von Tod, und nichts fürchtete Herr Zeitzier (das ist sein eigentlicher Name, mit Wackerstein zeichnete er für seine Firma) mehr als den Tod. Man wird die Gründe dafür erfahren: schlimme Gründe.

Zeitzier war Inhaber des Versandgeschäftes „Wackersteins große Schlager“, eines Ein-Mann-Betriebes, gewissermaßen eines Nur-Zeitzler-Betriebes, und alle zuzugebende Rührigkeit des Besitzers vermochte keine Erweiterung des Betriebs zu bewirken. Dabei ist es zweifelhaft, ob Zeitzier eine solche Erweiterung ins Auge gefaßt hatte. Es wäre zweifellos schwierig gewesen, für die von ihm versehene Branche wahrhaft vertrauenswürdige Mitarbeiter zu gewinnen, denn ihre solideste, wenn nicht einzige Basis war ein Geschäftsgeheimnis von Zeitzler-Wackerstein.

Herr Zeitzier unterhielt für seine Firma „Wackersteins große Schlager“ ein Postschließfach wie alle Leute, denen an einer diskret-anonymen Empfangsstelle gelegen sein muß. Das kleine Schlüsselchen zum Tresor trug er mittels einer Nickelkette an seinem Hosenträger befestigt. Stets war es ihm holde Glückseligkeit, die sich sogar über seine bittere und magere Miene ergoß, konnte er in der menschenreichen Schalterhalle von seinem Hausrecht Gebrauch machen und dem Fach entnehmen, was trauernde Absender ihm zugedacht hatten. Um so mehr war ihm dies bescheidene Glück vergällt, griff seine Hand ins Leere. Wie lebhaft und eifervoll aber wurde der kleine Mann, konnte er mit einigen rosafarbenen Postanweisungen zur Auszahlung gehen und gegen seine fein geschwungene Unterschrift, die auf den Namen Wackerstein lautete, ein größeres oder kleineres Sümmchen beheben.

Das Versandgeschäft „Wackersteins große Schlager“ war, man wird das schon bemerkt haben, ein recht klägliches Unternehmen. Es hatte, wie manches in der Welt, ehrlich und bescheiden begonnen und war bescheiden, wenn auch keineswegs ehrlich geblieben, wenn man dieses Wort im üblichen Wortverstand, auf naive Weise also auffassen will. Nicht daß es ihm an Artikeln für ein Angebot gefehlt hätte! Im Gegenteil: Zeitzler-Wackerstein führte eine sozusagen unüberschaubare Anzahl von Artikeln; er betrieb ein im höchsten Maße individuelles Geschäft, schon das war eine Ursache für seine bescheidenen Ausmaße. Er war ein echter Einzelhändler und bediente seine Kunden nach Maß. Es gab Objekte, die er nur ein einziges Mal zum Verkauf brachte, wenn das nun auch nicht gerade die Regel war. So wurde eine unerfreuliche Art von Literatur, die man selbst in unseren Buchhandlungen nur schwerlich antreffen würde, stets auf Lager gehalten und laufend ergänzt. Kostspieligere Artikel führte Herr Zeitzier kaum. Zum Teil war die Ware rein ideeller Natur. So gab es zum Beispiel den todsicheren Toto-Tip, oder ein nicht sehr davon unterschiedenes Zahlensystem, aus dem der Empfänger die wichtigsten Konstellationen für seine Zukunft errechnen konnte. Außerdem handelte Zeitzler mit Pillen aller Art für Nerven und Geschlecht, mit Wassern für Brust und Haar, mit Nasenformern und Ohranlegern, mit Aufklärungsschriften, Liebesgerätschaft und Schönheitsphotographien, nicht ohne, daß er selbst wenigstens eine Spur von Glauben und Sympathie für alle diese Dinge hegte. Mit Glauben und Sympathie hatte das alles überhaupt angefangen. Es gibt Weltverbesserer auf allen Stufen der Gesellschaft. Den Menschen zu helfen bei ihren Drangsalen und kleinen, harmlosen Begierden – so dachte Herr Zeitzier –, das kann man nicht allein den Pastoren überlassen, für die am Ende doch nur der Himmel die wahre Befriedigung aller Bedürfnisse bietet und die darum ihre Nächsten einfach zu lange warten lassen müssen; erst der Tod gibt diesen Frommen recht. Derweilen stehen die Ohren weiter ab, und die harmlose Neugier auf das Schlimme, die das Schlimme verhütet, lenkt die Phantasie auf ungeheuerliche Bahn. Derweilen auch bleibt die Angst vorm Ungewiß des nächsten Tages: und so ein praktikables Zahlensystem multipliziert den Praktikanten ins geheime Bündnis mit der dunklen Nacht. Was aber die Schönheitsphotographien betrifft, so besagt eine von Zeitzier selbsterfundene Anpreisung das Nötige: „Und wer sich’s nicht leisten kann, schaut sich’s gern im Bilde an.“ Man muß nicht erst versichern, daß man nicht Zeitzlers Kunde ist, wenn man dies alles, bis hierher, noch eben verzeihlich findet, zumal mancher Zeitgenosse seine Geschäfte mit weit weniger Liebe zu seinen Waren betreibt, als Zeitzier es in der Tat zuzubilligen ist.

Die Kinder in seiner Straße riefen Zeitzier etwas nach, wenn er sich sehen ließ. Das geschah nicht ganz ohne seine ursprüngliche Schuld, denn einmal, in leichtfertiger Freude über einen besonderen Erfolg im Absatz von Büchern, hatte er sich verleiten lassen, vor der Haustür eine Tüte mit roten, beerenförmigen Zuckerbonbons zu verteilen; das vergaßen sie ihm nicht. Selbst die Polizisten, die ihn abholten, als es soweit mit ihm war, konnten sich der Kinder kaum erwehren, die solche Amtshandlung feierten. Der Richter, der Herrn Zeitzier abzuurteilen hatte, wies denn auch bei der Strafbegründung vernehmlich darauf hin, wie untrüglich die reinen Kinderaugen Zeitzlers Verworfenheit durchschaut hätten, wie übel doch sein Leumund seit jeher gewesen sei, und wie man doch mit rechtem Bürgersinn solcher Zeichen eher hätte acht haben sollen; gewiß wäre dann das Maß der Schändlichkeiten, wie sie vor Gericht ausführlich zur Sprache kommen mußten, nicht derart überzogen worden.

Früher einmal war Zeitzlers Geschäft nicht gerade schlecht und auf seine Weise reell gegangen. Zeitzler-Wackerstein annoncierte mit wohlabgewogenem Text, den er in den Nachtstunden entwarf, seine Angebote in den Zeitungen, in den kleinen und winzigen Zeitungen zumal und in den christlichen Wochenblättern für deren buchstabenfrommes Publikum. Bestellungen sickerten ein, Kunden empfahlen sich gegenseitig den Lieferanten, und so eroberte sich dieser einen Platz inmitten seltsamer Kombinationen von Ohranlegern und schlimmen Bildchen vertikal durch alle Schichten des Volkes und horizontal durch die Kleinkram- und Krimskramsbranchen der europäischen Welt. In einer sorgsam geführten Kartei reihte er Kunden und Interessengebiete auf verschiedenfarbigen Karten ein, um so für den ebenso diskreten wie anpassenden Nachschub zu sorgen, nicht ohne um die Weiterbildung seiner Kunden, um einen einschlägigen Fortschritt also, besorgt zu sein.

Auch ihm, wie so manchem, verdarben böse Zeitläufte, die er nicht mitverursachte, das Geschäft, und eines Tages sah er sich ruiniert. Die Kunden waren auf die verschiedensten Arten und Weisen verstorben, verstreut, unauffindbar geworden. Die Kartei war wertlos, das Kapital dahin, und wie die Not ja sprichwörtlich erfinderisch macht und so der Verzweiflung einziger Halt ist, kam aus drängendem Zwang auch Herrn Zeitzier die rettende, wenn auch fürchterliche Idee.