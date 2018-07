Bonn–Pankow: Abbau der Zonenschranken, Freilassung der politischen Gefangenen, aber keine Beziehungen zur Pankower Regierung forderte der Bundestag in einer wortreichen, aber wenig eindrucksvollen Debatte über die Zustände in der Sowjetzone. Wenn die Aussprache im Bundestag auch keine neuen Wege zur Wiedervereinigung, zeigte, verstärkte sie doch die seit der „Stalin-Krise“ in der Zone spürbare Unruhe.

Bonn und die Konjunktur: Nicht nur die von Wirtschaftsminister Erhard vorgeschlagenen konjunkturdämpfenden Maßnahmen, sondern auch einen eventuellen Rücktritt Erhards bezeichnete Adenauer als „eine Katastrophe“. Damit ist der Meinungsstreit zwischen dem Kanzler und dem Wirtschaftsminister zunächst einmal auf Eis gelegt. Finanzminister Schäffer machte seinen Frieden mit Adenauer. In Bonn verlautete, dem Abgeordneten Dr. Wellhausen sei bereits die Nachfolge Schäffers angeboten worden.

Tito in Moskau: Wie ein Triumphator zog Tito in Moskau ein. Alle Spitzen der Sowjetregierung waren zu seiner Begrüßung erschienen. Tito sprach von „unerhörten und tragischen Dingen“, die sich in den Vergangenen Jahren ereignet hätten, und meinte damit seinen Ausschluß aus der Kominform und seine Brandmarkung als „Verräter“, für die man jetzt Stalin verantwortlich macht. Bei einem Besuch im Lenin-Stalin-Mausoleum legte Tito am Sarge Lenins einen riesigen Kranz nieder und würdigte den toten Stalin keines Blicks. – Einen Ausspruch Stalins hat aber Tito sicher nicht vergessen. Er lautete: „Passen Sie gut auf sich auf, denn nach meinem Tode werden Sie der Führer der europäischen Kommunisten werden.“ Diesem Ziel ist Tito noch nie so nahe gewesen wie jetzt.

Molotow geht: Molotow wurde „auf eigenen Wunsch“ seiner Pflichten als Außenminister entbunden und der bisherige Chefredakteur der „Prawda“ Schepilow, zu seinem Nachfolger ernannt. Molotow bleibt erster Stellvertreter des Vorsitzenden des Ministerrats und erscheint weiterhin bei öffentlichen Anlässen. Man spricht sogar davon, daß er für den Posten des Staatspräsidenten, den Woroschilow demnächst aus Altersgründen aufgeben werde, vorgesehen sei.

*

Kreml dezentralisiert: Das allsowjetische Justizministerium wurde aufgelöst und seine Vollmachten an die Unionsrepubliken übertragen, „um deren Rolle zu stärken“. Eine Kommission von Juristen soll das Sowjetrecht neu ordnen und neu kodifizieren. Diese Maßnahme ist einmal wichtig, weil sie den ersten Schritt zum Wiederaufbau der von Stalin zerstörten rechtsstaatlichen Ordnung bedeuten kann, zum anderen, weil in ihr eine Wendung zur Dezentralisierung erfolgte, die auch auf anderen Gebieten, vor allem der Wirtschaft und dem Gesundheitswesen, festzustellen ist. Inwieweit diese auf dem XX. Parteikongreß beschlossene Dezentralisierung wichtiger Verwaltungszweige eine echte Abkehr vom totalitären Obrigkeitsstaat bedeutet, hängt aber ganz davon ab, wieviel von der bisherigen Machtfülle der zentralen Planungsstellen erhalten bleibt; denn Planwirtschaft und Dezentralisierung lassen sich schwer unter einen Hut bringen.

Neutralität nicht genug: Mollet berichtete Adenauer in Luxemburg über eine Äußerung Chruschtschows, daß den Sowjets ein geteiltes Deutschland lieber sei als ein in den Westen integriertes oder „günstigenfalls neutrales“. – Falls Mollet sich nicht verhört hat (was nicht wahrscheinlich ist), wäre damit die Frage, ob Moskau für eine Wiedervereinigung zu haben sei, falls die Bundesrepublik ihre vertraglichen Bindungen an den Westen lösen würde, endgültig in negativem Sinne beantwortet.

Sirius (7. 6. 56)