Von Max Brod

In seinem Meisterroman „Die Sonne Satans“, der der Ewigkeit angehört, läßt Georges Bernanos zum Schluß einen alten Skeptiker, Mitglied der Akademie, auftreten, der in eleganter Art (als ein „neues Wunder der Mittelmeergesinnung“) über die unzugänglichsten religiösen Probleme, zum Beispiel über Pascal, glatt und klug hinwegzuplaudern versteht und dafür viel mondänen Ruhm einheimst. „In seinem arglistigen Mund hat das einfachste Wort einen zweideutigen Sinn, wird selbst die Wahrheit zur Dirne.“ Dem geistreichen Spötter, der bei Bernanos Saint-Marin heißt und an dem man wohl manchen photographischen, wenn auch ungerecht gewerteten Zug aus dem Gesicht von Anatol France zu erkennen vermeint, wurde in jener Satansballade die Hauptfigur, der arme Dorfpfarrer, der Heilige von Lumbres, der Wunder tut und im Beichtstuhl stirbt, als der eigentliche Held, Besieger des Teufels und des Todes, schroff entgegengestellt. Das Buch „L’Imposture“ wirkt wie ein Derivat jener Teufelssonne; nur die Gewichtsverteilung hat sich verschoben, jetzt ist der Dorfpfarrer (Abbé Chevance) Nebenfigur geworden, und eine Variante des großen Gauklers (Abbé Cénabre) beherrscht die Bühne. In die Reihe der Werke von Bernanos, die einer deutschen Gesamtausgabe zustrebt, ist das bitterernst glühende, höchst intensive Buch nun bedeutsam eingetreten:

Georg Bernanos: „Der Betrug.“ Verlag Jakob Hegner, Köln und Olten. 331 S., 15,80 DM.

Die Bewunderung, die der Roman vom Betrug“ weckt, ist nicht so uneingeschränkt, wie als dem früheren Kunstwerk oder, besser gesagt, epischen Gedicht entgegenzubringende, sie muß sich namentlich von der Form her einige Einwände gefallen lassen; in zwei Punkten aber, die von äußerster Wichtigkeit sind, sprengt sie alle denkbaren Grenzen: in der Plastik des Stils und in der Wucht der Thematik, die vor nichts zurückschreckt. So zum Beispiel scheint mir, daß das Sterben eines Menschen und seine letzte Todesangst (ein Hauptthema im Werke von Bernanos auch sonst) noch niemals so beklemmend Leben oder vielmehr Leichenblässe angenommen hat, wie hier im Schlußkapitel. Man fühlt sich an gewisse fanatische Bilder der spanischen Malerschule erinnert.

Doch ehe wir an diesen aufregenden Schluß gelangen, befreunden wir uns mit der liebenswürdig einfältigen Gestalt des Pfarrers von Costerel, der in untergeordneter Stellung, als Faktotum, als „Beichtvater der Dienstmädchen“ nach Paris versetzt werden muß, weil ihm eine „Teufelsaustreibung“, ein Exorzismus, allzugut gelungen ist und inmitten einer „aufgeklärten“ Umgebung zum Skandal zu werden droht. Der „aufgeklärte“ Apotheker Homais aus Flauberts „Madame Bovary“ kichert auch sonst auf mancher Seite dieser merkwürdigen Erzählung, die immer wieder Wunder und Leidenschaft gegen die satte Engstirnigkeit des Alltags kontrapostiert.

Unbarmherzig ist der Spott, den der um seinen Glauben mit letzter Ernsthaftigkeit bangende Autor über eine gewisse Sorte religiös interessierter, oberflächlicher, selbstsüchtiger Journalisten ergießt. Bernanos gehört zu den militanten Christen. So hat er auch sein Kriegsbuch „Brief an die Engländer“ der „Rache“ gewidmet, was mir immerhin als für einen Christen gefährlich, ja als Grenzfall erscheint, soweit ich es beurteilen kann. Am kräftigsten trifft seine schonungslose Kritik den intellektuell aus jener Journalistenclique weit hervorragenden Abbé Cenabre, der über Tauler und die Florentiner Mystiker Band auf Band veröffentlicht, dabei aber innerlich kalt und bis ans kaum Erdenkliche atheistisch bleibt. „Ich habe nur Gott verloren“, sagt er sich. „Ich habe also nichts verloren. Aber mein Leben beruhte auf dieser Voraussetzung, war funktionell von ihr bedingt, erhielt von ihr seinen Daseinsgrund, seinen Ernst. Gott ist notwendig für meine Gewohnheiten, für meine Arbeiten, für meinen Stand. Ich werde also handeln, als ob Gott da wäre. Diesen Entschluß muß ich ein für allemal fassen.“ Aus dieser blasphemischen Voraussetzung ersprießt eine sozusagen metaphysisch geladene Romanhandlung, die nur da stockt, wo die Metaphysik am ernstesten genommen wird, so in der schaurigen Nachtszene mit dem Straßenbettler, die an eine sehr verwandte Episode in Kafkas „Beschreibung eines Kampfes“ anklingt. Hier aber wird sie zum Hemmnis der Erzählung. Religion und Roman vertragen einander gegenseitig eben nur im Zustand der Gnade, einem Zeichen, dem Bernanos in der „Sonne Satans“ nähergekommen zu sein scheint als diesmal.