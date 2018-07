Seit einigen Jahren wird die Situation auf dem Tabakwarenmarkt Westdeutschlands zunehmend durch den Trend zum Markenartikel im Bereich des gesamten Warensortiments bestimmt. Während sich als Folgeerscheinung dieser Entwicklung auf seiten der tabakverarbeitenden Industrie eine empfindliche Verschärfung des Wettbewerbs und eine bedrohliche Konzentrationsbewegung auf wenige marktbeherrschende Unternehmen zeigt, sieht sich der Handel der Notwendigkeit gegenüber, dieser Veränderung der Marktsituation entsprechend Rechnung zu tragen.

Bereits vor Ausbruch des zweiten Weltkrieges war auf dem Zigarettenmarkt die Entwicklung zum Markenartikel abgeschlossen. Parallel zu diesem Prozeß hatte sich eine starke Konzentration auf einige führende Hersteller herausgebildet. Zu dieser Zeit bestand jedoch bei der Zigarre noch eine völlig andere Lage: Die Zigarre als Markenartikel war noch unbekannt, und der Handel arbeitete mit dem System der regionalen Eigenmarke des jeweiligen Großhändlers. Durch diese „eigene“ Marke hatte der Großhandel freie Hand bei der Auswahl seiner Fabrikanten und gleichzeitig einen starken Einfluß auf die Gestaltung seiner Einkaufspreise.

Nunmehr zeigt sich jedoch auch auf dem Zigarren- und Rauchtabakmarkt ein starker Sog zum Markenartikel. Da nur die größten Herstellerfirmen in der Lage sind, im Zuge dieser Entwicklung eine eigene Marke zu schaffen und die hierzu erforderlich überregionale Werbung großen Stils zu betreiben, werden die mittleren und kleineren Unternehmen zwangsläufig von dieser Entwicklung ausgeschaltet. Gerade der zum großen Teil sehr gesunden Mittelindustrie droht damit eine Gefahr, die im übrigen wegen der Lohnintensität der Zigarrenindustrie auch von erheblicher volkswirtschaftlicher Bedeutung ist.

Seit geraumer Zeit suchen zahlreiche Großhändler durch die Bildung von Gemeinschaften neue Wege zu beschreiten. Da sich diese Gemeinschaften jedoch zumeist auf den gemeinsamen Einkauf (also den Versuch, durch Einkaufskonzentration Einfluß auf die Gestaltung der Einkaufspreise zu bewahren) beschränken, scheint es fraglich, ob sie sinnvoll wirken können. Um einen Erfolg in der gemeinschaftlichen Organisation von Tabakwarengroßhändlern sicherzustellen, haben sich daher führende Großhändler im westdeutschen Raum zu der „Rinas“ GmbH zusammengeschlossen. Diese Gemeinschaft, der inzwischen viele Großhändler aus der Bundesrepublik beitraten, setzte sich zum Ziel, zunächst als Gegengewicht zur Fabrikmarke eine Händlermarke – eben die „Rinas“ – zu schaffen und dann durch gemeinsamen Einkauf, überregionale Werbung und Rationalisierung der angeschlossenen Betriebe zusammenzuwirken.

Wenngleich bei der Gründung der Gedanke im Vordergrund stand, durch die eigene Marke in den Trend zur Zigarre als Markenartikel selbst einzugreifen, so verband sich hiermit zugleich auch die Möglichkeit, durch die Hinzuziehung hervorragender Unternehmen der Mittelindustrie als Lieferanten diese Betriebe gegenüber den „Großen“ zu stützen und leistungsfähig zu erhalten. Diesen Fabrikanten werden die Aufträge in einem der Ausschreibung ähnlichen Verfahren vergeben, so daß sie zu besonderen Leistungen angehalten werden. Der Schaffung der neuen Händlermarke, insbesondere der Gestaltung des Packungsbildes, wurden jüngste Erkenntnisse der Markentechnik zugrunde gelegt Aus den bisherigen Erfolgen dieser von fortschrittlichen Unternehmern mit Nachdruck betriebenen Idee kann geschlossen werden, daß von dieser Händlergemeinschaft noch bemerkenswerte Anregungen für den Großhandel und starke Impulse für die gesamte Tabakwarenbranche erwartet werden dürfen. J. K.