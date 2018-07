Über eine angesichts des scharfen Wettbewerbs gerade in dieser Branche erstaunliche Umsatzsteigerung im Geschäftsjahr 1955 berichtet die Hermann Meyer & Co. AG, Berlin, deren 1954 auf 4 Mill. DM verdoppeltes Kapital sich zu etwa 93 v. H. im Besitz der Central-Geschäftsstelle Georg Hirsch, München, befindet. Die Vorgänge bei der Muttergesellschaft sind erfreulicherweise ohne Rückwirkung auf das Berliner Unternehmen geblieben, das im Berichtsjahr durch Verbesserung der technischen Betriebseinrichtungen den gesteigerten Anforderungen gewachsen war. Die unverändert 126 eigenen Verkaufsstellen in Westberlin, für deren Verlegung, Ausbau oder Modernisierung die Bilanz rund 0,7 Mill. DM Investitionen ausweist, erreichten eine Umsatzsteigerung um rund 23 v. H., wobei der nach dem Vorbild anderer Lebensmittel-Filialbetriebe seit September gewährte Rabatt in Sparmarken (3 v. H.) als besonders fördernd bezeichnet wird. Der Umsatz der Meyer-Erzeugnisse im Westberliner Einzelhandel und in Gaststätten, der über den Großhandel vor sich geht, stieg gegenüber 1954 sogar um 35 V. H. Die gleiche Umsatzsteigerung erzielten die in der gleichnamigen Münchener Vertriebs-GmbH zusammengefaßten 10 Filialen und drei Gaststätten, während durch den Ausbau des Vertreternetzes im übrigen Bundesgebiet Mehrumsätze von 86 v. H. erreicht wurden, obwohl – wie es in dem Geschäftsbericht heißt – „gerade auf diesem Absatzmarkt mit erheblicher Preisschleuderei zu kämpfen ist“.

Die erhöhten Anforderungen führten zu einer Vermehrung des Personalbestandes um rund ein Viertel auf nahezu 1000. Mit diesen Erfolgszahlen hat das Unternehmen seine Spitzenstellung innerhalb der spritverarbeitenden Betriebe Westberlins und seine Zugehörigkeit zu den zehn größten Betrieben der Branche im Bundesgebiet behaupten können. Während die Summe der Bilanz entsprechend den Umsätzen auf 11,7 (i. V. 9,7) Mill. DM stieg, weist die ausgeglichene Gewinn- und Verlustrechnung eine Summe von 4,9 (4,1) Mill. DM aus, davon nach Organschaftsabrechnung einen Rohertrag von 4,3 (4,0) Mill. DM. An die Minderheitsaktionäre soll eine Dividende von 9 (6) v. H. ausgeschüttet werden. G. G.

*

Die Rosenthal Porzellan AG, Selb/Bayern, konnte den Umsatz im Geschäftsjahr 1955 um rund 16 v. H. erhöhen, davon entfielen auf den Export 37 v. H., gegenüber fast 40 v. H im Jahr zuvor. Zusammen mit der Tochtergesellschaft, der Rosenthal-Isolatoren GmbH, Selb, wurde im Berichtsjahr ein Gesamtumsatz von fast 82 Mill. DM erzielt. Die beträchtliche Erhöhung der Umsätze ist auf den steigenden Marktanteil der zeitgemäßen Kollektionen und auf die Rationalisierung der Lieferprogramme zurückzuführen.

In der Gewinn- und Verlustrechnung stehen (nach Organschaftsabrechnung) 27,21 (20,91) – in Mill. DM – Jahresertrag und 1,57 (0,49) ao. Erträge u. a. 2,49 (2,02) Abschreibungen gegenüber. Einschließlich 0,03 Vortrag werden 0,83 Gewinn ausgewiesen, aus dem 11 (9 1/2) v. H. Dividende auf 7.2 Stammaktien und wieder 4 1/2 v. H. auf 58 400 DM Vorzugsaktien verteilt werden sollen. K.