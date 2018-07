Unter einer mächtigen Rotbuche, weit hinten in einem parkähnlichen, sehr gepflegten Garten mit einem kleinen dunklen Gewässer liegt hinter dem weißen Zaun das Parkhaus in Hamburg-Hochkamp-. Einst ein geräumiges Privathaus in einer der besten Wohngegenden Hamburgs mit der Elbe und dem Hirschgarten ganz in der Nähe (zwei Minuten zu Fuß), ist es heute, wenn auch nicht mitten in der großen Stadt, so doch nicht allzuweit vom Stadtzentrum entfernt, ein ländliches Haus, das dem Fremden den Komfort und die Gemütlichkeit der eigenen Behausung bietet. Die Elbchaussee, eine der schönsten, allerdings auch belebtesten Straßen Hamburgs, ist die schnelle Verbindung in die Stadt (15 Minuten) oder die S-Bahn (20 Minuten). Schauspieler, die am Hamburger Schauspielhaus gastieren, wohnen hier, um sich in der abgeschiedenen Stille auf ihre Arbeit zu konzentrieren, Geschäftsleute und Politiker, die der Hast der Stunde wenigstens in der Zeit, die für private Ruhe bleibt, entgehen wollen. Es gibt heute schon viele, die gern einen längeren Weg in Kauf nehmen, um ungestört vom Verkehrslärm zu schlafen. Ausländern, die eine besondere Form deutscher Gastlichkeit erfahren wollen, wird das Parkhaus empfohlen. Sie wird unaufdringlich und selbstverständlich geboten. Eben, indem alles unbemerkt, reibungslos und wie von selbst vor sich geht, zeigt sich die erstklassige Bedienung des Gastes. Ihm stehen Hotelzimmer (15 Betten) zur Verfügung, die mit besonderem Stilgefühl und sicherem Geschmack, zumeist mit schönen alten Möbeln, eingerichtet wurden, ebenso Lesezimmer, Speisesaal und Aufenthaltsräume, in die überall der Garten hereinsieht, eine gehaltvolle Bibliothek, Wintergarten und Terrasse. Und der gepflegte Garten selbst bietet sich schon zum Frühstück mit Vogelgesang in der Morgensonne an, falls sie scheint, oder zur Mittagsruhe im Liegestuhl.

Die sehr umsichtige Leiterin des Hauses, die in einem winzigen „Comptoir“ auf ihrem Posten ist, besitzt große Menschenkenntnis, Welterfahrung und die Gabe, Harmonie zu verbreiten und den Gast mit einer Atmosphäre zu umgeben, daß er sich unterwegs wie zu Hause fühlt. Sie weiß die Temperatur der Gastlichkeit je nach den Wünschen des Fremden zu differenzieren, die sie mehr erahnt und errät als erfährt. Wer in der Ferne gern ungestört, unbemerkt, unabhängig und zurückgezogen in der anonymen Kühle des Hotels lebt, kann es hier auch haben, und die gepflegte Häuslichkeit mit fast privatem Charakter dazu. Außerdem eine Küche, die auf jeden individuellen Wunsch eingeht und eine unkonventionelle neuzeitliche Speisenfolge hat, ohne das obligate „Hotelfrühstück“, aber mit Raffinessen für den, der gern gut ißt. E. v. M.