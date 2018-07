Das Steuerkarussell steht jetzt einige Zeit still. In der vergangenen Woche drehte es sich zeitweise so schnell, daß man Pferdchen und Schaukeln kaum mehr unterscheiden konnte. Das Bild änderte sich geradezu vom Nachmittag auf den nächsten Vormittag. Jetzt allerdings ist die Situation einigermaßen klar.

Die Richtung, die die Steuersenkung aus einem bunten Strauß „gezielter Maßnahmen“ bestehen lassen möchte und sich zu keiner Senkung genereller Art verstehen will, ist jetzt wohl endgültig unterlegen. Eine allgemeine, d. h. niedere und hohe Einkommen – wenn auch ungleichmäßig – treffende Entlastung wird kommen. Es läßt sich allerdings noch nicht beurteilen, ob die Entlastung durch eine Herabsetzung des Einkommensteuertarifs oder durch Streichung des Notopfers Berlin erfolgen wird.

Die Koalitionsfraktionen im Bundestag haben sich für eine Tarifsenkung entschieden. Der Bundesrat dürfte Ende dieser Woche einen Initiativgesetzentwurf einiger Länder billigen, statt dessen das Notopfer zu streichen. Das würde bedeuten, daß der Bundesrat den Vermittlungsausschuß anrufen wird, wenn der Bundestag eine Tarifsenkung beschließt. Die eigentliche Entscheidung, über den Weg einer generellen Entlastung des Steuerzahlers – wird also aller Voraussicht nach im Vermittlungsausschuß fallen. Da der Streichung des Notopfers auch von manchen Abgeordneten der Regierungsfraktionen der Vorzug vor der Tarifsenkung gegeben wird, wird man sich im Vermittlungsausschuß wohl mehr um zwei andere Probleme streiten.

Die Länder widersprechen entschieden den Vorschlägen der Koalition zur Erleichterung der Lage der mittelständischen Gewerbetreibenden. Sie wollen nichts wissen von einem steuerfreien Betrag für den nicht entnommenen Gewinn bei buchführenden und Abschreibungsvergünstigungen bei nichtbuchführenden Kleinbetrieben, auch nichts von der Senkung der Umsatzsteuer in dieser Schicht. Vor dem Bundestagsausschuß erklärte Minister Troeger namens der Länderfinanzminister, spürbar helfen könnte man diesen Kreisen nur durch eine Senkung der Gewerbesteuer. Man darf annehmen, daß die Länderfinanzminister sich Gedanken darüber gemacht haben, wie die Gemeinden diesen Ausfall tragen können und daß sie wohl bereit wären, diese Finanzlücke durch Erhöhung der Länderzuweisungen zu schließen.

Der Bundesfinanzminister wird die Streichung des Notopfers nur dann gegen die Tarifsenkung eintauschen wollen, wenn die Länder einen Teil des (den Bund allein treffenden) Steuerausfalls übernehmen wollen. Auch dafür gäbe es eine unkomplizierte Lösung. So könnten die Länder gewisse, im Augenblick dem Bund obliegende Ausgaben übernehmen, bei denen die Durchführung sowieso in ihren Händen liegt, etwa eine Reihe struktureller Maßnahmen in der Landwirtschaft oder gewisse Aufgaben im sozialen Wohnungsbau. Man sollte meinen, daß es in dieser Frage Lösungen gäbe, die alle Seiten befriedigen könnten. Die Einstellung der Länder zum Gesamtproblem der Steuerentlastung gibt eine gewisse Hoffnung, daß sich ein Mittragen des Notopferausfalls durch die Länder erreichen läßt.

Nicht erfreulich ist der voraussichtliche zeitliche Ablauf der Verhandlungen. Der Finanz- und Steuerausschuß des Bundestages wird über die bisherige Koalitionsvereinbarung nicht vor dem 25. Juni beraten. Die Beschlußfassung im Plenum ist zwar noch vor Ferienbeginn (6. Juli) möglich. Der Vermittlungsausschuß wird auch in der Ferienpause tagen. Aber die Beschlußfassung beider Häuser über seinen Vorschlag kann wohl nicht vor Mitte September erfolgen. F. L.