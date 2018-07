Die Demag AG, Duisburg, die für 1955 eine Dividende von 10 (i. V. 9) v. H. auf das inzwischen um 23,6 auf 66,0 Mill. DM erhöhte AK ausschüttet, konnte im Berichtsjahr den Umsatz um 20,5 v. H. steigern. Der Trend der Auftragseingänge und der Umsätze zeigt eine gleichbleibende Zunahme. Das Jahr 1955 brachte allerdings einen leichten Auftragsrückgang, da das Unternehmen aus Gründen der Kapazitätsauslastung (1954 wurde ein Großauftrag für das ägyptische Hüttenwerk hereingenommen) sich Zurückhaltung auferlegen mußte.

Seit der Währungsreform bis Ende 1955 hat die Demag für Werkzeugmaschinen rund 45 Mill. DM aufgewendet. Investiert wurden in diesem Zeitraum (ohne Beteiligungen) insgesamt 106,9 Mill. DM, davon wurden 61,7 Mill. DM abgeschrieben. Die Versorgung mit wichtigen Rohmaterialien war wegen verlängerter Lieferzeiten nicht ganz befriedigend. Der Anteil der Auslandsaufträge am gesamten Auftragseingang blieb unverändert bei etwa 40 v. H. Materialpreis-, Lohn- und Gehaltserhöhungen verursachten im Berichtsjahr eine Kostensteigerung von rund 5 v. H. Die Zahl der Beschäftigten beträgt einschließlich der Tochtergesellschaften rund 20 000 Personen. Es besteht leider ein erheblicher Mangel an Facharbeitern und Ingenieuren.

Von besonderem Interesse sind die Ausführungen, die das Unternehmen in seinem Geschäftsbericht zum Thema Ausfuhr und Steuerbelastung macht. Die Gesellschaft hat in dieser Hinsicht ganz besonders weitgehende Erfahrungen, weil nicht nur 54,5 v. H. ihrer Aufträge aus dem Ausland stammen, sondern auch deshalb, weil es sich um wertmäßig sehr hohe Aufträge mit langen Lieferzeiten handelt, also um Aufträge, die im Interesse einer weitsichtigen Konjunktursteuerung für die Volkswirtschaft von größter Bedeutung sind. Die Gesellschaft sieht sich nach einer Darstellung der recht günstigen Nachkriegsentwicklung mit ihrem stetigen Aufstieg zu folgenden Bemerkungen veranlaßt: „So erfeulich die günstige Entwicklung unseres Exportgeschäftes ist, so darf doch nicht übersehen werden, daß das Unternehmerrisiko, welches gerade in der Erstellung repräsentativer kompletter Werksanlagen in Übersee liegt, gegenüber der Vorkriegszeit durch die ungewöhnliche Höhe dieser Aufträge erheblich gewachsen ist. Dies geht daraus hervor, daß solche Aufträge in ihrem Preis den Betrag des Aktienkapitals erreichen bzw. überschreiten können. Als wir das Ägyptengeschäft abschlössen, betrug der Wert dieses einen Großgeschäftes doppelt soviel wie unser damaliges Aktienkapital. Das besondere Wagnis solcher Großgeschäfte ist oft am Bilanzstichtag noch nicht erkenn- und berechenbar, kann aber mit Rücksicht auf die zweifellos in der Welt politisch und wirtschaftlich bestehenden Unsicherheitsfaktoren nicht bestritten werden. Es muß daher gefordert werden, daß die Steuerbehörden diesen nicht zu leugnenden Tatbestand durch eine entsprechende Dotierung von Steuerfreien Rückstellungen in angemessenem Umfange respektieren. Es wird bei der immer noch zu knappen Kapitaldecke den beteiligten deutschen Unternehmen, die auf diesem Gebiet auch für andere Industriezweige Pionierarbeit für die Zukunft leisten, nicht mehr möglich sein, solche notwendigen Risikorückstellungen aus versteuerten Gewinnen zu decken. Werden uns solche steuerfreien Rückstellungen nicht zugebilligt, so bliebe uns nur der Ausweg, auf diese handelspolitisch wichtigen Geschäfte zugunsten unserer ausländischen Konkurenz zu verzichten. Diese Forderung auf angemessene steuerfreie Rückstellungen erheben wir um so mehr, als dem Steuerfiskus hierdurch keine Steuereinnahmen, sondern nur Zinsen verlorengehen, da ja bei reibungsloser Abwicklung solcher Großgeschäfte diese Risikorückstellungen aufgelöst und nachversteuert würden.“ -m