Inhalt Seite 1 — Die rote Insel lockt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Helgoland ist eine Baustelle. Das Betreten des Geländes außerhalb der hergerichteten Wege ist mit Gefahr verbunden und nicht gestattet“, heißt es auf einem Schild, das dem Besucher der Insel gleich nach der Landung ins Auge fällt. Man tat gut daran, ihm solchermaßen alle hochfliegenden Erwartungen zu rauben. Verbrämen hilft hier nicht viel. Durch die gewaltige Sprengung 1947, bei der 6700 Tonnen Munition zur Explosion kamen, wurde die Südspitze niedergerissen, und die Steilküste erhielt die konturlose Schräge einer Schutthalde. Das berühmte Rot aus dem Helgoländer Flaggenvers wurde zu einem verwaschenen Kakaobraun, und die in die Luft gejagten U-Böotbunker am Binnenhafen tragen die beklemmenden Züge eines eben geschehenen Bombardements.

Doch wenn man sich dem Sandsteinfelsen nähert, wird das erste, makabre Bild verdrängt durch eine heitere, frohe Ansicht. Auf dem Unterland ist eine bunte, kleine Stadt von rund hundert Häusern neu entstanden: Wohnhäuser, Läden, Gaststätten und Handwerksbetriebe. Sie haben nicht das Aussehen von Hotels und Villen, die, im Kurortstil der Jahrhundertwende erbaut, früher die Insel bedeckten, sondern besitzen fast südländisches Fluidum. Jedes pastellfarbene Haus besitzt ein anderes Balkonmuster.

In den kleinen Gärten blühen die ersten Stiefmütterchen; an Leinen hängen Dorsche zum Trocknen, und wer über die unfertigen Straßen und den Bauschutt an den Ecken hinwegsieht, möchte glauben, daß sich auch die dickschädeligen Fischer bald an die „neumodschen Kästen“ gewöhnt haben werden.

Pfingsten bedeutete für die Helgoländer ein ganz besonderes Ereignis. Zum erstenmal nach dem Krieg durften die Gäste wieder die Insel betreten und wurden nicht wie bisher nur auf der Düne ausgebootet. Die drei Gaststätten schienen mit einem solchen Ansturm hungriger Seefahrer nicht gerechnet zu haben, denn Festlandsbegriffe von schneller Bedienung wurden hier etwas großzügig ausgelegt.

Vier Hotels, fünf Fremdenheime und 40 Privatunterkünfte stehen mit rund 250 Betten zur Verfügung. Die Preise für volle Pension liegen zwischen 12 und 18 Mark, doch wird bei längerem Aufenthalt ein Preisnachlaß nach Vereinbarung gewährt. Das Leben in der schnell beliebt gewordenen Zeltstadt auf der Düne mit ihren 400 Betten ist natürlich erheblich billiger. Je nach Ausrüstung der Zelte (2-Personen-, 4-Personen- und Wohnraumzelte), wird für die erste Nacht zwei bis sechs Mark bezahlt. Für jede weitere Nacht bewegen sich die Preise dann zwischen 1,50 und fünf Mark. Im Dünenpavillon ist außerdem noch eine Anzahl fester Zimmer vorhanden.

Wenn man allerdings die 278 Stufen der neu hergestellten Treppe zum Oberland bezwungen hat, dann sieht man sich dem Kratermeer einer Mondlandschaft gegenüber. Man stolpert durch Bombentrichter; und Geröll – oder wie es die Insulaner, nennen „Isen und Schiet“. Nur querfeldein laufende Kabel und der schöne Klippenrandweg deuten auf eine ordnende Menschenhand. Vor 1957 ist an einen Wohnungsbau auf dem Oberland nicht zu denken. An einem Haus wird aber schon gearbeitet. Die Vogelwarte soll in kleinerer Ausführung als früher wiedererstehen. Die Zentrale der Ornithologischen Anstalt wird nämlich in Wilhelmshaven bleiben, wo sie sich nach Kriegsende einquartieren mußte. Anfang Juni wird auch der Grundstein zu der Biologischen Anstalt mit dem Aquarium gelegt werden, und den Bau einer Jugendherberge will man ebenfalls in diesen Wochen anpacken. Bis das Oberland wieder mit Pensionen bebaut und von gepflegten Büschen und Bäumen durchsetzt ist, bis Helgoland seinen eigenartigen Charakter, gleichermaßen Weltbad und Fischerdorf zu sein, zurückerhalten hat, muß man sich eben mit dem Blick auf die brandende See begnügen – der viel Enttäuschung aufwiegt.

An einigen sonnigen Stellen des Klippenrandweges, der ganz um das Eiland führt, wurden Bänke aufgestellt. Wenn bei einem Tagesausflug auch nicht mehr Zeit als etwas über zwei Stunden zwischen An- und Abfahrt des Dampfers bleibt: an die scharfkantige, leuchtendrote Westseite mit der „Langen Anna“, der Felsmole, im Hintergrund denkt man lange zurück.