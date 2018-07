Inhalt Seite 1 — Die roten Zöpfe fallen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Moskau, im Juni

Hinter der feierlich öden Fassade des „Führerkollektivs“ und der „Koexistenz“ geschehen heute Dinge in Rußland, von denen Orwells düstere 1984-Phantasie sich nichts träumen ließ. Stalins Versuch, das russische Volk in eine einzige graue schwammige Masse zu verwandeln, war nahe genug am Gelingen, um Orwell zu überzeugen, daß man den Menschen in jede beliebige Form pressen könne. Die heutigen Wandlungen in Rußland zeigen jedoch, daß weder der wahnsinnige Tyrann, noch sein enttäuschter und verzweifelter Kritiker jenen Faktor genügend in Rechnung gestellt hatten, den unsere alten Romantiker „das Unzerstörbare im Menschen“ nannten.

Nur ganz naive Menschen werden glauben, daß die Sowjetführer, nur weil sie nicht mehr die rauhe Sprache Stalins sprechen, ihre Gewohnheit, in unruhigen Weltgegenden im Trüben zu fischen, abgelegt, die westlichen Ideen von Menschenrecht und Menschenwürde übernommen und beschlossen haben, ihr baufälliges Imperium den Argusblicken westlicher Abrüstungsinspekteure auszusetzen. Das Sowjetreich wird immer noch sehr despotisch und ohne Kontrolle der Öffentlichkeit ganz und gar von oben regiert. Aber die Despoten sind freundlicher geworden und die Pyramide der Macht läuft in einer ganz bequemen Plattform aus. und nicht mehr in einer halsbrecherischen Spitze.

Niemand unter den geschulten westlichen Beobachtern in Moskau kann mit Sicherheit sagen, welche innen- und außenpolitischen Folgen diese Befreiung des russischen Geistes von Stalins Inquisitionsmethoden haben wird, aber niemand bestreitet das Phänomen als solches. Irgendeine bestimmte politische Farbe hat diese „russische Renaissance“ heute noch nicht, trotzdem sind ihre Symptome deutlich genug: Skepsis gegenüber allen Texten und Reden, die „von oben“ kommen, Ablehnung, ja, Verhöhnung alter und neuer Idole, leidenschaftliches Interesse für die Welt da draußen, Bereitschaft zu glauben, daß Rußland viel vom Ausland lernen kann und ein Geist kritischen Nachdenkens, der vor kaum einer Frage – und sei sie noch so beunruhigend – kapituliert und kaum einen Witz – und sei er noch so respektlos – unterdrückt.

Die Machthaber haben dem nach-stalinistischen Freiheitsdrang mit einer Reihe rasch aufeinander folgender Maßnahmen Rechnung getragen, wodurch die Herrschaft des Terrors, jedenfalls in Rußland selbst, praktisch gebrochen wurde. Der gehaßten und gefürchteten Sicherheitspolizei wurden die Flügel gestutzt, das Strafgesetzbuch wurde zugunsten des Angeklagten revidiert und Massen politischer Gefangener (nach britischen Schätzungen etwa eine Million) freigelassen. Die riesigen Arbeits- und Straflager werden allmählich aufgelöst, und die eiserne Kontrolle der Bevölkerung wurde gelockert, Pensionen wurden erhöht und Arbeitszeiten verkürzt. Vor allem aber passiert es nicht mehr, daß Menschen heimlich und spurlos von der Bildfläche verschwinden.

Aber nicht so sehr die Verordnungen und Beschlüsse machen Moskau, bei aller Düsterkeit und Übervölkerung und trotz seiner einen rasend machenden sturen Bürokratie zur vielleicht aufregendsten Hauptstadt der heutigen Welt, sondern das Aufschäumen des Intellekts. Die neue intellektuelle Elite geht bereits so weit, zu erklären, daß schließlich auch Karl Marx nur einer von mehreren Erneuerern des politischen und wirtschaftlichen Denkens war. – Doch fürs erste gilt das Interesse der jungen „Freidenker“ weniger der Politik und der Wirtschaft, sondern der Literatur und den Künsten. Der zwangsweise in übermäßigen Dosen verabreichte dialektische Materialismus langweilt die jungen Studenten dermaßen, daß sie überhaupt keine Lust mehr haben, politische Reden zu halten oder anzuhören.

Die Ablehnung der Dogmen von gestern äußert sich unter anderem in einem überaus regen Interesse für moderne Malerei und in Horror vor den Verwirrungen des „sozialen Realismus“. Sowjetische Architekten und Architekturstudenten stürzen sich auf westliche Zeitschriften und Bücher ihres Fachs, die sie in ihrer Verurteilung der ornamentbeladenen Wolkenkratzer und „Volkspaläste“ ihrer Vorgänger bestärken. Freies Denken taucht auf im Theater, wo Mayakowskis ätzende Satiren wieder erlaubt sind; und ein so hartgesottener Stalinist wie der Präsident der All-Sowjetischen Akademie der Künste, Alexander Gerasimow gestattete die Ausstellung moderner und modernster Bilder.