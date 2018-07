Mit Flaggen, Mahnfeuern und Gedenkreden geht ein neuer 17. Juni ins Land. In wem regt sich da nicht die schmerzliche Frage: „Haben wir auch getan, was getan werden konnte, um die damals entzündete Flamme nicht erlöschen zu lassen?“ Der 17. Juni war ja nicht nur eine nationale Kundgebung, sondern auch eine Arbeiterrevolte! Sein historischer Sinn liegt doch darin, daß hier einem Regime, das behauptet, eine Arbeiterregierung zu sein, diesen Anspruch aber nur zur Ausbeutung der Arbeiter benutzt, eine vernichtende moralische und politische Niederlage bereitet wurde. Im folgenden erzählt ein Mitteldeutscher vom Geschehen damals und vom Leben in der Zone heute.

Am Anfang gab man dem SED-Experiment in der Arbeiterstadt Halle manche Chance. Als aber dann Demontagen und Lebensmittelausfuhren die Versorgung der Bevölkerung immer mehr verschlechterten, wurden auch die „rötesten“ Arbeiter hellhörig: so hatte man sich den Sozialismus oder Kommunismus nicht vorgestellt!

Diese Massenerhebung der Arbeiter erteilte allen, ob sie es sehen wollten oder nicht, einen höchst aufschlußreichen Anschauungsunterricht über die wahre Volksmeinung. Parteiakten und Bilder von Ulbricht, Pieck und Grotewohl flogen auf die Straße und wurden dort zertreten. „Spitzbart, Bauch und Brille sind nicht Volkes Wille!“ las man auf einer großen weißen Tafel auf dem Marktplatz von Halle.

Wohl niemals ist in der Geschichte Halles eine Kundgebung so kurzfristig anberaumt worden wie die vom 17. Juni 1953. Jeder sagte es jedem weiter: „Treffpunkt Hallmarkt, 18 Uhr!“ In kaum drei Minuten war der zuvor fast menschenleere Platz von etwa 70 000 Menschen gefüllt. In kurzen Ansprachen wurden zehn Forderungen gestellt, zu deren Bekräftigung sich 70 000 Arme erhoben.

Die Regierung Grotewohl/Ulbricht trat nicht zurück, aber sie bat um eine Art „Wiedergutmachungsfrist“ für die begangenen Fehler. Danach wollte sie sich dem Volk zur Kritik stellen. Das freilich hat sie bis heute nicht getan, und es ist verständlich, wenn in der zutiefst enttäuschten Bevölkerung der Ruf nach einem „neuen 17. Juni“ nicht verstummt.

Die Antwort der Machthaber war überall in der Zone die gleiche: Ausnahmezustand! „Kundgebungen und sonstige Menschenansammlungen über drei Personen werden verboten ... Diejenigen, die gegen diesen Befehl verstoßen, werden nach den Kriegsgesetzen bestraft“, hieß es in einer Bekanntmachung des sowjetischen Militärkommandanten in Berlin, Dibrowa. Seither zittern die Machthaber vor jeder neuen Unruhe, vor jeder neuen Störung des so labilen Gleichgewichts.

Die Abkehr von Stalin hat einige Zügel gelockert, und die Stimmung in der Zone erinnert heute in manchem an die Tage vor dem 17. Juni 1953. Auch jetzt werden Mißstände – besonders im Rechtswesen – zugegeben und ihre Abstellung versprochen. Aber im Gegensatz zu damals geht heute die Unruhe nicht vom Volke aus. Das Volk hat nie einen Kult mit Stalin-getrieben und braucht daher diesem Kult jetzt nicht abzuschwören. Die „Abschaffung des Personenkults“ ist nur interessant, wenn sie das Ende von Ulbricht und der „roten Hilde“ bedeuten würde. Sie, die Hilde Benjamin, war es ja, die Richter maßregelte und absetzte, weil sie gegen Teilnehmer am 17. Juni nicht scharf genug vorgegangen waren. Ihr Eintreten für die „unbedingte Wahrung der richterlichen Unabhängigkeit“ (kürzlich auf einer Juristenkundgebung, in Ostberlin) überzeugt daher niemand. r.r.