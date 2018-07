Inhalt Seite 1 — England: Die Gesamtbilanz bleibt negativ Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die britische Wirtschaftskrise kann noch längst nicht als überwunden gelten

London‚ im Juni

Seit Kriegsende befindet sich die Sterling-Währung in einem Zustand der Labilität. Jede Konjunkturwelle vertiefte die ohnehin permanente Gefahr einer Unkontrollierbarkeit des Inflationsprozesses. Die erste schwere Krise entwickelte sich im Frühjahr 1947 und veranlaßte den damaligen Schatzkanzler der Labour-Regierung, Hugh Dilton, zu der heftig kritisierten, aber unumgänglichen Abwertung von Sterling. Die zweite Krise begann Ende 1954 und wurde von dem konservativen Schatzkanzler Butler, nach Wiederwahl seiner Regierung im Frühjahr 1956, mit zunächst sehr einseitigen, hauptsächlich auf generelle Konsumbeschneidung abzielende Maßnahmen bekämpft, die einer neuen Lohnbewegung Impulse geben mußten. Erst unter seinem Nachfolger Harold Macmillan kam es zu einer Uniformität der deflationistischen Politik durch wesentliche Kürzungen im öffentlichen Haushalt, Abschaffung von Subventionen, Erhöhung des Diskontsatzes und Investitionsbeschränkungen.

Als das diesjährige Frühjahrsbudget vorgelegt wurde, war die Öffentlichkeit über die fast freundliche, an Freiwilligkeit und Einsicht appellierende Tendenz des „Haushalts für Sparer“ überrascht. Trotzdem aber war dieses Budget keinesfalls eine offizielle Bescheinigung dafür, daß die britische Wirtschaftskrise etwa überwunden ist, sondern nur das Ergebnis der Erkenntnis, daß mit jeder weiteren Drosselung durch Besteuerung und Krediteinschränkung einerseits die bereits durch die vielen Krisenjahre strapazierte Arbeitsmoral weiter untergraben, anderseits der Inlandsmarkt stagniert würde, was etwa in der Kraftfahrzeug- und Elektroindustrie ohnehin schon der Fall war und ist.

Weiterhin aber hatte Macmillan bei seinen Maßnahmen vom 16. Februar 1956 bereits einen Vorsprung vor den erwarteten Lohn- und Preisbewegungen einkalkuliert. Durch ihn hoffte er die wirtschaftliche Balance aufrechterhalten zu können. Über den Umfang dieser Toleranzspanne hat sich der Schatzkanzler bisher nur vage geäußert, sie aber als ausreichend für die Reaktion auf die von ihm antizipierte Erhöhung der Lebenshaltungskosten um zwei bis drei Punkte bezeichnet. Eine Übersicht über die wirtschaftliche Entwicklung der letzten Monate zeigt jedoch schon jetzt, daß die Spanne des Schatzkanzlers sehr eng gehalten war und daß die Kräfte der progressiven Inflation stärker wirken als die künstliche Deflation. Der Lebenshaltungskostenindex stieg allein in den ersten vier Monaten 1956 fast um die gleiche Punktzahl an, wie im Gesamtjahr 1955, und ebenfalls betrugen die Lohnerhöhungen, wiederum allein in den ersten vier Monaten 1956, fast 80 v. H. der Erhöhungen über das ganze Jahr 1955.

Der Schatzkanzler warnt

Diese Aspekte dürften in erster Linie Macmillan zu seiner neuerlichen Mahnung am Monatsanfang veranlaßt haben, die Lohn- und Preisspirale nicht höher zu schrauben, wenn ein nationales Unglück vermieden werden soll. Darüber hinaus aber machte er eine Bemerkung über eine mögliche Arbeitslosigkeit, die keineswegs als wohlnuancierte Effekthascherei aufgefaßt werden darf. Diese Warnung kommt nicht von ungefähr. Sie ist durch die Tatsache gestützt, daß im Vergleich zu den Vorjahren die Zahl der Beschäftigungslosen nach der Arbeitslosenspitze in den Wintermonaten nicht wie früher auf etwa 1,1 v. H. der 23 Millionen Berufstätigen zurückgegangen ist, sondern gegenwärtig trotz bester Witterungsverhältnisse immer noch 1,3 v. H. beträgt.