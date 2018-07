In geschlossener Front brachten die weiblichen Mitglieder des Bundestages in der vergangenen Woche einen Antrag ein, in dem die Bundesregierung beauftragt wird, bis zum 30. Juni den Entwurf eines neuen Lebensmittelgesetzes vorzulegen.

Frau Müller füllt das Butterschmalz für das Festtagsgebäck in die Pfanne. Es spritzt ein wenig, aber das fällt der eiligen Hausfrau kaum auf. In Gedanken ist sie schon beim Geburtstag und freut sich im übrigen, das sonst so teure Qualitätsfett diesmal recht preiswert eingekauft zu haben. In Wirklichkeit ist das Gegenteil der Fall. Frau Müller ist betrogen worden:ihr Butterschmalz ist weder billig noch von Qualität. Der Grossist, der es ihrem Kaufmann lieferte, hat nämlich ein Drittel Margarine darunter gemischt!

Die junge Frau Krause läuft schnell noch in die Drogerie, ein Milchpräparat für ihr Einjähriges zu holen. Das Paket ist nicht billig, aber sie weiß, das Pulver enthält alles, was der Kleine braucht. Um so weniger versteht sie, daß er noch am Abend Durchfall kriegt, der auch am nächsten Tag anhält. Daß der Grund eben das teure Säuglingspräparat ist, hält sie nicht für möglich. Denn nur dem Fachmann ist geläufig, daß solches Milchpulver nicht unbegrenzt lagerfähig bleibt und nach gewisser Frist zu den verdorbenen Lebensmitteln zählt.

Frau Huber kauft zweimal die Woche „weiße Wurst“, eine heimatliche Spezialität. Sie hat nichts daran auszusetzen, die Wurst ist schmackhaft und hervorragend gewürzt. Ganz anders würde ihr Urteil aber lauten, könnte sie feststellen, daß die „hervorragende“ Wurst nicht weniger als 42 v. H. Wasser enthält, obwohl das Gesetz die Höchstgrenze mit 25 v. H. festgelegt hat. Und wenn sie wüßte, daß dazu noch ausgiebig pulverisierte Magermilch und Phosphat beigemengt sind – was natürlich ebenfalls verboten ist!

Die alte Witwe Meier trinkt Malzbier für ihr Leben gern. Es schmeckt nun einmal so gut! Und außerdem ist es ihr vom Arzt verordnet. Allerdings denkt sie nicht daran, daß die guten Eigenschaften ihres Lieblingsgetränks von dem Malz herrühren, das ihm den Namen gab. Die Süße des Fabrikats aber, das sie bevorzugt, ist nichts als Zucker – eine billige, aber selbstverständlich unerlaubte Herstellungsart des berühmten Qualitätsbieres.

Kein Respekt vor dem Gesetz

Das sind nur einige wenige Beispiele aus den Tagesakten einer großstädtischen Lebensmittelüberwachung. Sie illustrieren die Bekundung der Fachleute, daß die Hausfrau noch nie so ohne alle Furcht vor dem Gesetz übervorteilt worden ist wie gegenwärtig. Bundesinnenminister Schröder hat den Verbrauchern darum ein neues Lebensmittelgesetz versprochen, das der abgesunkenen Moral und den raffinierteren Fälschermethoden der Gegenwart mehr entsprechen soll, als das gegenwärtig gültige aus dem Jahre 1936,