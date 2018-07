Man nehme Kinder- und Damenkleidung nicht gängiger Größen und in möglichst unmodernen und geschmacklosen Mustern, bedecke sie mit einigen Wäschestücken, etwas Gardinenstoff und Perlonstrümpfen zweiter Wahl, verstreue darüber etliches Schuhwerk, wie es von Babys und Riesen gern getragen wird, und garniere alles mit dezent verteilten Schweinslederhandschuhen. Während man dies alles durch dialektisch geübte Hilfskräfte geschickt von der Patina der Museumsreife befreien läßt, schichtet man daneben in surrealistisch buntem Durcheinander einen ansehnlichen Haufen nicht ganz so ansehnlicher Fahrräder auf, belebt diesen Anblick durch Zusätze von Kameras und Photozubehör, denen man durch die Beigabe einiger Faltboote und fahrbarer Staubsauger einen wirkungsvollen Kontrast gegeben hat. Bei allen diesen Zutaten ist auf ein gehöriges Alter zu achten, nicht allerdings bei einigen volksdemokratischen Impörtweinen und etlichen Kreszenzen bevorzugter sächsischer Lagen, die man vor der Verwendung in ausreichend vorhandenen Kühlschränken der Marke „Arktic“ ganz nach Geschmack und technischem Geschick entweder tiefgekühlt oder zum Kochen gebracht hat. Dies alles lasse man noch ein Weilchen ziehen, bevor man es vorsichtig vermischt und ihm schließlich durch eine Prise schwarzen oder weißen Pfeffer und einige Ananaskonserven in Stücken oder Scheiben die letzte Würze gibt. Um die Bekömmlichkeit dieses wahrlich aparten Salates zu steigern, übergießt man das Ganze mit einer zähflüssigen Tunke, Marke „Ideologisches Rotwelsch“, und hält bei versammelter Tafel unmittelbar vor dem Genuß eine aufmunternde kleine Ansprache nach dem Motto: „Wie wir heute arbeiten, so werden wir morgen leben!“

Wenn nicht der gleiche Fred Oelßner, der jetzt im Auftrage der Regierung von Pieckisten (alias „Deutsche Demokratische Republik“) der Bevölkerung Mitteldeutschlands nach fast zwei Jahren die schon längst fällige „neue große Preissenkung“ verkündete, gerade erst vor wenigen Wochen den führenden Funktionären des Pankower Finanzministeriums die Leviten gelesen hätte, wäre der außenstehende Beobachter vielleicht geneigt, wirklich einen bescheidenen Fortschritt in der Sowjetzone zu erkennen. Da Herr Oelßner aber vor den Finanzexperten seinen Unmut darüber geäußert hatte, daß die Vorratslager des Staatshandels teilweise schon seit Jahren mit Milliardenwerten von Ladenhütern vollgestopft seien, die wegen ihrer horrenden Preise, miserablen Qualität und geschmacklosen Beschaffenheit selbst bei der warenhungrigen Bevölkerung der Zone unabsetzbar seien, findet sein parteichinesisches Gewäsch vom steigenden Wohlstand und der einen Milliarde Ostmark, die durch die neue Preissenkung angeblich eingespart wird, einfach keinen Glauben.

Auch die herabgesetzten Preise betragen noch ein Mehr- bis Vielfaches derjenigen des Westens, ganz abgesehen von den Qualitätsunterschieden. Fünf Gramm Pfeffer für siebzig Ostpfennige oder 500 Gramm Ananas für 7,85 sowjetische Rubel – um nur einige Beispiele zu nennen – sind nicht nur kein diskutabler Preis, sondern gelinde gesagt eine Unverschämtheit. gns.