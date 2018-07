Auch im Geschäftsjahr 1955 hat die Braunschweigische Staatsbank, deren Grundkapital von 10 Mill. DM zu 100 v. H. vom Land Niedersachsen gehalten wird, ihren Geschäftsumfang ausdehnen können, wenn auch nicht mehr im Ausmaß der vergangenen Jahre. Die Bilanzsumme stieg um 16,7 v. H. (i. Vj. um 36 v. H.) auf 803,4 Mill. DM. Die Umsätze nahmen vor 14 auf 17 Mrd. DM zu. Die Liquidität ist wiederum gut. Die nach dem Richtsatz der BdL errechnete Liquidität, die neben Barmitteln, Postscheck- und LZB-Guthaben den Wechselbestand einschließt, betrug am 31. Dezember 1955 37 v. H. Die Bank hat allerdings im vergangenen Jahr vorsorgliche Liquiditätsmaßnahmen getroffen. Während in der Bilanz zum 31. Dezember 1954 die Guthaben bei Kreditinstituten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist von drei Monaten und mehr noch 48 Mill. DM betrugen, sind sie in der Bilanz zum 31. Dezember 1955 auf 11,5 Mill. DM zurückgegangen. Dafür sind die Guthaben bei Kreditinstituten mit einer Kündigungsfrist von weniger als drei Monaten von 10,9 auf 34,9 Mill. DM gestiegen.

Bemerkenswert im Geschäftsjahr 1955 war, daß sich die Gesamteinlagen nur um 2,5 auf 230 Mill. DM erhöht haben, dabei sind sogar die Sichteinlagen um 2,6 und die befristeten Einlagen um 8,4 Mill. DM zurückgegangen. Der Einlagenbestand ist durch stark schwankende Bewegungen auf den Großkonten beeinflußt worden, wobei Umwandlungen in Wertpapieranlagen und Abzüge für Investitionsfinanzierung nicht unbedeutend gewesen sind. Die kleinen und mittleren Einlagen haben sich demgegenüber weiterhin erhöht. Die Spareinlagen nahmen um 29 v. H. zu. Im Geschäftsbericht wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die weiter gestiegenen Spareinlagen nach der Restriktion allein dazu beigetragen hätten, daß den Banken noch nennenswerte Beträge für Neuausleihungen zur Verfügung standen, während die Sichtanlagen im großen und ganzen stagnierten und die Termineinlagen rückläufig gewesen sind.

Die Ertragslage der Bank hat sich günstig entwickelt. Der ausgewiesene Reingewinn (ohne Vortrag) beträgt 1,0 (i. Vj. 0,8) Mill. DM An das Land Niedersachsen werden 0,8 Mill. DM (8 v. H. des Grundkapitals – i. Vj. 700 000 DM) ausgeschüttet, die zur teilweisen Tilgung der aus der Kapitalerhöhung bestehenden Restforderung wandt werden. -td

Hamburger Hochbahn wieder 5 v. H. Die Einnahmen der Hamburger Hochbahn AG, Hamburg, sind im Geschäftsjahr 1955 im wesentlichen durch die Erhöhung der Fahrpreise auf insgesamt 90,07 (81,52) Mill. DM gestiegen! die Zahl der beförderten Fahrgäste erhöhte sich von 446,27 Mill. 1954 auf 449,23 Mill. im Berichtsjahr. Der für 1955. ausgewiesene Gewinn von 22 403 DM, der sich um den Vortrag auf 52 754 DM erhöht, wird der freien Rücklage zugeführt. Auf Grund der Dividendengarantie der Stadt Hamburg erhalten die freien Aktionäre auf die A-Aktien (nom. 36,01 Mill. DM) wieder 5 v. H. Dividende. Die hierfür erforderlichen Mittel werden von der Stadt Hamburg zur Verfügung gestellt.