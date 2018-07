Die Harpener Bergbau-AG, Dortmund, schlägt auf Grund der wesentlich gebesserten Ertragskraft für das Geschäftsjahr 1955 eine Dividende von 4 v. H. auf 127,6 Mill. DM Grundkapital vor. Bei einem Reingewinn von 5,1 Mill. DM (i. V. keinen) sind zwar 7,83 (3,9) Mill. DM den anderen Rücklagen entnommen worden, aber die Sonderabschreibungen konnten auf 17,23 (3,77) Mill. DM beträchtlich erhöht werden. Das Unternehmen konnte im Berichtsjahr die Kohlenförderung von 6,23 auf 6,50 Mill. t und somit den Anteil an der Ruhrkohlenförderung von 5,25 auf 5,36 v. H. erhöhen. Die Kokserzeugung stieg von 2,61 auf 3,31 Mill. t. Von der Förderung gingen 64,1 v.H. in die Verkokung, gegenüber 54,1 v. H. im Vorjahr, aber nur noch 23 (32,2) v. H. in den Fremdabsatz. Die Gewinnung der Kohlenwertstoffe konnte im gleichen Ausmaß wie die Kokserzeugung erhöht werden. Auch hier stieg der Anteil an der Ruhrproduktion, so daß Harpen ein günstigeres Ergebnis erzielen konnte als der Ruhrdurchschnitt. Die französische Sidéchar-Gruppe, bei der die Mehrheit des Harpener Kapitals liegt, nahm 60 v. H. des Kokses (1,7 Mill. t) und 27 v. H. der Kohle (0,25 Mill. t) ab.

Für das laufende Geschäftsjahr werden die Aussichten bei -weiterhin hoher Nachfrage und Vollbeschäftigung, insbesondere im Hinblick auf zusätzliche Kostendegressionen, günstig beurteilt.

Zu der Gewinn- und Verlustrechnung wird im Geschäftsbericht mitgeteilt, daß die Möglichkeit zu Sonderabschreibungen stark ausgenutzt wurde und man außerdem den Aktionären nach elf dividendenlosen Jahren eine Verzinsung des Kapitals geben wollte. Die Entnahme auf den Rücklagen sei auch deswegen berechtigt, weil ihr eine Neubildung von stillen Reserven innerhalb des Anlagevermögens gegenübersteht. Die Gesamterträge stiegen im Berichtsjahr auf 292,43 (249,51) – in Mill. DM –, der Jahresertrag auf 277,92 (240,02). Ao. Erträge sind mit 2,04 (1,07) ausgewiesen. Aus der Lastenausgleichsrücklage wurden 4,04 (4,27), aus anderen Rücklagen 7,83 (3,9) entnommen. Löhne und Gehälter erforderten 153,09 (139,24), Abschreibungen insgesamt 32,94 (20,55), Aufwendungen für Bergschäden 2,17 (4,41), ao. Aufwendungen, zum Teil, aus Buchverlusten, 5,82 (7,5). Bei einer leicht erhöhten Bilanzsumme per 31. Dezember 1955 von 458,63 (451,46) wird das Anlagevermögen mit 245,83 (253,64) ausgewiesen, hinzu kommen Beteiligungen mit 24,52 (25,31) und beteiligungsähnliche Ansprüche mit 5,98 (5,64). Anlagenzugang 27,78 (21,92), Abgänge 2,66 (1,23). Abschreibungen stark erhöht auf 32,94 (20,53). Umlaufvermögen (wertberichtigt mit 17,32) beträgt 173,9 (158,77), davon Vorräte durch verringerte Handelsbestände niedriger mit 33,64 (45,72). Flüssige Mittel 35,05 (34,76). Demgegenüber 158,72 (157,82) Verbindlichkeiten, darunter kurzfristige 42,77 (42,69). Bei den langfristigen Verbindlichkeiten erfolgte eine teilweise Umwandlung der „sonstigen“ mit 13,96 (34,52) in Hypotheken und Grundschulden in Höhe von 37,57 (16,26). Rückstellungen 64,62 (52,06), ges. Rücklage unverändert 19,68, Rücklagen für Lastenausgleich 16,05 (20,09), freie Rücklagen ermäßigt auf 28,82 (36,87). ra