Es ist höchste Zeit für eine internationale Währungskonferenz

Von Bundesminister Prof. L. Erhard

Der ausgezeichnete Aufsatz von Karl Blessing „Die Notenbank als Winkelried“, der in der ZEIT vom 31. Mai 1956 veröffentlicht wurde, deckt sich so nahezu vollkommen mit meinen eigenen Auffassungen, daß ich auf eine analytische Darstellung der konjunkturpolitischen Zusammenhänge verzichten kann. Ich habe auch nicht die Absicht, mich mit jener Art von Kritik an der Konjunkturpolitik auseinanderzusetzen, die mich der „Gesundbeterei“ und der „Spiegelfechterei“ zeiht, denn zur Sache habe ich mich oft genug geäußert.

Einer in der Diskussion geäußerten These freilich – der nämlich, daß „der Vorrang des Produktionsinteresses gegen die Vorstellung von der Stabilität als dem ersten ökonomischen und sozialen Wert durchgesetzt werden müsse“ – kann ich allerdings als Wirtschaftsminister nicht nachdrücklich genug widersprechen. Ich habe in den rückliegenden Jahren alles getan, um die deutsche Wirtschaft in die Expansion zu führen, und kann deshalb wohl kaum in den Verdacht geraten, produktionsfeindlich eingestellt zu sein; die Anerkennung aber jener obigen Rangordnung müßte oder könnte doch allzuleicht zu einer Entartung unserer Gesellschaftswirtschaft führen. Schließlich darf ich auch darauf verweisen, daß das Bemühen, den Investitionsdrang mit den sachlichen und technischen Investitionsmöglichkeiten in Einklang zu halten, ehrlicherweise nicht als Investitionsfeindlichkeit ausgelegt werden kann. Es scheint mir beispielsweise nicht nützlich zu sein, Verwaltungsgebäude und ähnliche Objekte ausgerechnet in diesem Zeitpunkt erstellen zu wollen. Doch genug hiervon.

Vielmehr liegt mir daran, die außenwirtschaftliche Problematik der Konjunkturentwicklung aufzuzeigen. Selbstverständlich wird damit auch die von mir erhobene Forderung nach weiterer Liberalisierung und Zollsenkung angesprochen, die für konjunkturpolitische Zwecke einzusetzen angeblich eine Zweckentfremdung jenes Instrumentariums bedeuten soll. Mir will scheinen, daß es nicht gerade für eine dynamische Betrachtungsweise zeugt, wenn man sich im Jahre 1956 an dem Modell des klassischen Liberalismus orientieren möchte. Würde in der Welt noch ein breit angelegtes System frei konvertierbarer Währungen vorherrschen, wären nicht die Handelspolitk und damit der Welthandel aus protektionistischer und nationalistischer Gesinnung heraus durch staatliche Manipulationen der verschiedensten Art verzerrt, ja sogar verfälscht worden – würde also eine echte internationale Arbeitsteilung auf einer allgemeingültigen rechenhaften Grundlage sich noch frei entfalten können –, dann allerdings bestünde jener Einwand zu recht. Wir wissen aber nur zu gut, wie weit sich die Welt von diesem Idealbild entfernt hat. Gerade für die derzeitige internationale Konjunktur erweist sich der Umstand, daß der zwischenstaatliche Ausgleich so mangelhaft funktioniert, als ein schweres Hindernis bei dem Bemühen, der Entartungserscheinungen Herr zu werden.

Außenhandel keine Einbahnstraße

In Europa besteht das Phänomen, daß in den einzelnen Ländern die Preise eine sehr unterschiedliche Entwicklung genommen haben. Bezogen auf Basis 1950, schwankt das augenblickliche Preisniveau innerhalb der europäischen Länder zwischen 108 und 150 v. H., ohne daß in diesem Zeitraum die Wechselkurse eine Veränderung erfahren hätten, ja, man findet es kaum der Mühe wert, diesen geradezu grotesken Zustand zu diskutieren. Die Beziehung zwischen Preisen und Wechselkursen ist nun aber von entscheidender Bedeutung für den Außenhandel. Es ist doch nicht zu verkennen, daß unsere deutschen Exportchancen sowie die hohen Exportüberschüsse, die wir erzielt haben, der Aufrechterhaltung eines vergleichsweise stabilen deutschen Preisniveaus zu verdanken sind. Wiederholt habe ich deshalb auch darauf hingewiesen, daß heute die Exportmöglichkeiten der einzelnen Länder nicht so sehr, bestimmt aber nicht nur Ausdruck der nationalen Leistungsfähigkeit sind, sondern fast mehr das Ergebnis nationaler Disziplin. Diese Erkenntnis ist sehr wichtig, weil es gefährlich wäre, die Gründe für die günstige deutsche Außenhandelsposition zu verkennen und uns in falscher Sicherheit zu wiegen.