Berlin, im Juni

In der vergangenen Woche wurde ein Brief aus dem Ostberliner Rathaus in das Westberliner Rathaus befördert. Oberbürgermeister Ebert – Ostberlin – bat darin den Regierenden Bürgermeister Suhr – Westberlin – zu einer Besprechung mit dem Ziel „die Verkehrsverbindungen zwischen beiden Teilen der Stadt zu erleichtern“. Dieser Brief wurde und wird nicht beantwortet. Wenige Tage später jedoch reiste ein Brief aus dem Westberliner in das Ostberliner Rathaus. Absender: „Kontaktmann“ Kraft – Westberlin – der den stellvertretenden Ostberliner Bürgermeister Schneider zu einer Besprechung „über Erleichterungen im Gesamtberliner Verkehrswesen“ bittet.

Das groteske Aneinandervorbei dieses Briefwechsels zeigt die Schwierigkeiten west-östlicher Kontaktsuche. Im Westen will man technische Kontakte, ohne die politischen mit in Kauf nehmen zu müssen. Auf Beschluß des Berliner Senats ist nun in der vorigen Woche im Schöneberger Rathaus eine Kontaktstelle unter Leitung eines „Kontaktbevollmächtigten“ – es ist dies Senatsrat Kraft aus der Senatsabteilung Verkehr und Betriebe – gebildet worden. Kraft soll Verbindungen mit den zuständigen Behörden des Sowjetsektors aufnehmen, um die technische Einheit der Stadt wiederherzustellen. Die politische Wiedervereinigung Berlins stehe, so versicherte Bürgermeister Suhr ausdrücklich, bei dieser Kontaktnahme nicht zur Diskussion. Die Koppelung technischer mit politischen Kontakten ist aber seit langem die zielstrebige Politik der östlichen Behörden. So gibt denn auch die Ost-„Berliner Zeitung“ zwar zu, daß die Wiederaufnahme des durchgehenden Telephonverkehrs nur eine Frage von Stunden sei, fragt aber zugleich: „Wie stellt man sich überhaupt technische Erleichterungen‘ ohne Verhandlungen der Oberhäupter beider Teile Berlins vor?“ Gerade die Verhandlungen auf Regierungschef? jedoch will Suhr unter allen Umständen vermeiden. S. L.