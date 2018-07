In seiner liebenswürdig-offenherzigen Weise hat Minister Storch vor einiger Zeit ausgeplaudert, daß (wenn es nach ihm ginge ...) in einer Präambel zum Gesetzgebungswerk über die Neuordnung der sozialen Leistungen dieses festgelegt weiden müsse: es sei der Sinn der „Sozialreform“, der Rentnern ein für allemal vor inflatorischen Gefahren zu sichern, also die Renten wertbeständig und kaufkraftstabil zu machen. Es ist eigentlich klar, daß hinter dieser Auffassung Storchs (und fast aller anderen Anhänger des Prinzips der dynamischen Rente!) eine perfekte Illusion steckt – die Illusion nämlich, man könne, wenn einmal die Sintflut der Inflation ausbricht, die Sozialrentner in eine Art Arche Noah der Kaufkraftsicherung retten, und man müsse das tun, weil (und das ist nun der Grundirrtum, aus dem die Illusion erst erwachsen konnte!) es eben schwer oder fast unmöglich sei, eine Inflation überhaupt zu verhindern, aber vergleichsweise einfach, bestimmte Einkommensgruppen aus der inflatorischen Entwicklung herauszuhalten. So war es ja, wenn auch noch etwas verklausuliert, in einigen Aufsätzen der Zeitschrift „Sozialer Fortschritt“ zu lesen. Nun aber gebührt dem Kollegen Schäfer das Verdienst, einmal ganz klar und vor einem größeren Kreise ausgesprochen zu haben, wie sich das („zwangsläufig“ zur Inflation führende) Zusammenspiel der wirtschaftlichen Kräfte vor den geistigen Augen jener Leute präsentiert, die unter allen Umständen zum System der „wachsenden Rente“ kommen wollen.

Kollege Schäfer also sieht die ökonomische Entwicklung der letzten sechszig oder siebzig Jahre in einem relativ einheitlichen Prozeß wie folgt ablaufen: es gibt eine Anzahl von schlechten und bösartigen Leuten, die man, in marxistischer Terminologie, als Großkapitalisten bezeichnen könnte. Sie haben in unserer Wirtschaftsordnung das Privileg, sich hoch zu verschulden und mit dem geliehenen Geld ihre Produktionsstätten auszubauen; sie verkaufen ihre Ware zu überhöhten Preisen, setzen derart die Preis-Lohn-Spirale in Gang und können dann mit dem so entwerteten Geld leicht ihre Schulden, tilgen ... Die Regierung ist praktisch machtlos gegenüber derartigen verwerflichen Praktiken, und so bleibt ihr nur der Ausweg übrig, diejenigen Volksschichten, die üblicherweise ein festes (Nominal-) Einkommen haben, in die Arche der „Kaufkraftsicherung“ zu retten, die Meister Anton Storch zunächst einmal für die Sozialrentner zimmern will. Und die Sparer? Für sie wäre dann eine andere Art der Kaufkraftsicherung zu schaffen: „durch Investmentsparen oder dergleichen.“ – So also die Konzeption des Kollegen Schäfer, wie er sie kürzlich in einem etwas überhitzt geratenen Diskussionsbeitrag vor der Gesellschaft für Versicherungswissenschaft und -gestaltung (auf deren Freudenstädter Tagung) entwickelt hat. Es ist vielleicht zweckmäßig, hier nun ergänzend zu bemerken, daß Kollege Schäfer nicht nur als Repräsentant der gewerkschaftlich „geschulten“ Angestelltenschaft gesprochen hat, sondern zugleich in seiner Eigenschaft als Sonderminister für die Fragen des nichtselbständigen Mittelstandes.

Wie man sieht, herrscht also im derzeitigen Bundeskabinett eine Meinungsfreiheit, die beispielhaft und zugleich eine Meinungsspaltung ist: neben dem Bundeskanzler, der seine Sympathien für die Industriellen demonstrativ zu erkennen gibt, steht sein Kabinettskollege Schäfer, der ebendieselben Industriellen als Verderber von Wirtschaft und Währung anprangert... Wenn sich beide trotzdem auf dem gemeinsamen Boden der „Idee von der wachsenden Rente“ finden, so ist das vielleicht gar nicht so absurd, wie es auf dem ersten Blick erscheinen mag. Die Überzeugung der einen Seite nämlich, daß es unmöglich sei, ein „kontinuierliches „Abbröckeln“ des Geldwertes zu verhindern, könnte sehr wohl zu der gleichen Konsequenz führen, wie die Erwägung der anderen Seite, wonach, es inopportun sei, sich entschieden gegen ein solches allmähliches Aufweichen der Währung zur Wehr zu setzen – zu der Konsequenz also, nur „wenigstens“ jene Bevölkerungsgruppe in einer Arche zu bergen, die von der („unaufhaltsam“) steigenden Preisflut am meisten bedroht erscheint. – Vorausgegangen war auf der Freudenstädter Tagung dem Diskussionsbeitrag des Sonderministers Schäfer ein umfassendes Referat, in dem Prof. Röpke das „Problem der Lebensvorsorge in der freien Gesellschaften einer Reihe von glänzenden Formulierungen behandelt hatte: das Ganze eine höchst eindringliche Mahnung, an der Idee des „redlichen Geldes“ festzuhalten und nicht vor Inflationsgefahr zu kapitulieren. Unter deutlicherBezugnahmeauf dieses Hauptreferat der Tagung sprach Sonderminister Schäfer aggressiv, höhnisch, erbittert von „weltentrückten Schreibtischen“ – gemeint war also das „weltfremde Gelehrtentum“ Röpkes im speziellen, waren die „unbequemen Theorien und grundsätzlich -fundierten Erwägungen im allgemeinen, die gegen die Patentlösung der wachsenden Rente geltend gemacht werden, und auf die von den Befürwortern dieser Lösung mit einem geradezu erstaunlichen. Maß an sektierischem Eifer und an Unduldsamkeit reagiert wird – auch mit der so angreifbaren Behauptung, daß die Entscheidung „längst gefallen“ und nun „unumstößlich“ sei. Aber noch ist alles offen, nichts endgültig entschieden. Also gilt es jetzt, die Kräfte gegen einen Reformvorschlag zu mobilisieren, der von dem Wahn getragen ist, daß es möglich sei, über ein „objektives“ und „unpolitisches“ Verfahren eine quasi automatische Anpassung der Renten (der staatlichen Zwangsversicherung) an den „unaufhaltsam sinkenden Geldwert“ vorzunehmen – einen Reformvorschlag, der die Eigenvorsorge bestraft, das Sparen, das bisher mit Recht als eine Tugend galt, zur Dummheit degradiert, und den Begriff „mündelsichere Anlagen“ endgültig zu einem Spott werden läßt. Wenn auch Monister Storch glaubt, eine Arche allein für die Sozialrentner zimmern zu können: diese Illusion wird schnell zunichte werden, wenn erst der Andrang aller anderen einsetzt, die Unterkunft für sich und ihre vielen Klientel in dieser Arche fordern!Erwin Topf