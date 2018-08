Köln mit Hubschrauber. Dreimal am Tage ist jetzt Köln durch Hubschrauber mit Brüssel und mit Maastricht und zweimal am Tage mit Bonn verbunden, dazu tritt in aller Kürze die tägliche Verbindung nach Dortmund.

„Schwimmende Cafés“ auf Elbe und Alster. Warum muß man zum Kaffeetrinken immer ins Café gehen, fragten sich in Hamburg zwei Unternehmen und beschlossen, mit ihren Schiffen regelmäßige Kaffeefahrten durchzuführen. Auf der Alster läßt die Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft jeden Mittwoch und Freitag ihre Motorboote mit Kaffee und Kuchen in den See stechen, und auf der Elbe hat der Neuenfelder Schiffsbesitzer Ichein ein „schwimmendes Café“ eingesetzt, das täglich zwischen den Hamburger Landungsbrücken und Neuenfelde verkehrt.

Zwischen Mölln und Ratzeburg. Auf der Suche nach neuen Erholungsgebieten ist die Landschaft der urwüchsigen Seen nördlich der Eulenspiegelstadt Mölln und südlich von Ratzeburg, dem Fremdenverkehr wieder erschlossen, neu entdeckt worden. Man geht jetzt mehr denn je zeltwandernd in die Dörfer und sucht Kontakt mit ihren Bewohnern. Seedorf am Schaalsee besitzt, freilich finanziell getragen von seinem Gutsherrn, ein Theater, das in jeder Spielzeit mit Laienspielern ein Dutzend verschiedener Aufführungen schafft. In Salem am Schaalsee ist der wohl bisher schönste und größte Strandzeltlagerplatz entstanden, Beide Dörfer sind nur kurze Wanderungen von den nächsten beiden Städten entfernt: Ratzeburg, das sich besonders als Standquartier für Sportsegler auf dem Ratzeburger und dem Küchensee anbietet, und Mölln. Es ist eine Landschaft für Wanderungen.

Der Vorhang wird gelüftet. Seine erste Auslandsreise hat der in der Sowjetzone gebaute sowjetische Luxusdampfer „Pobeda“ angetreten. Bei der vorgesehenen Kreuzfahrt um Europa handelt es sich um die erste große Vergnügungsfahrt, die das amtliche sowjetische Reisebüro „Intourist“ für Russen organisierte. In Odessa gingen 700 Russen, „Arbeiter, Techniker, Künstler, Journalisten und Wissenschaftler“, an Bord des weißen, äußerst luxuriös ausgestatteten Schiffes, um eine Route abzufahren, die sie von Odessa über Warna, Piräus, Neapel, Le Havre, Rotterdam und Stockholm zurück nach Leningrad führt. – Außerdem hat „Intourist“ zusammen mit einem Reisebüro in Hannover eine Folge von Gesellschaftsfahrten geplant, die sowjetische Touristen in die Bundesrepublik führen. Schon am 20. Juni soll eine russische Reisegesellschaft in Berlin zu einer zehntägigen Omnibusreise durch die Bundesrepublik starten.

Quartierbüros im Hochschwarzwald. Für Gäste, die am jeweiligen Ort nicht mehr unterzubringen sind, wollen die Kurverwaltungen von Neustadt, Titisee, Hinterzarten, Lenzkirch, Bonndorf, St. Blasien und Schluchsee Quartierbüros einrichten, die Unterkünfte in der Nachbarschaft vermitteln.