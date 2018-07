Nach einem verhängnisvoll langen Zögern hat sich nun Bundesfinanzminister Fritz Schäffer endlich dazu geäußert, wie er sich die Überwindung der Finanzmisere der Bundesbahn vorstellt. Und zwar schlug er dem Bundestags-Unterausschuß, der sich mit der „Wiederherstellung der Wirtschaftlichkeit der Bundesbahn“ zu beschäftigen hat, die Erhöhung der Sozialtarife vor, um im gleichen Atemzuge zu beteuern, daß die Übernahme der betriebsfremden Lasten (die der Bundesbahn als Kriegsfolgen entstanden sind) durch den Bund „vorerst“ nicht in Betracht komme...

Zweifellos ist der Vorschlag Schaffen, die Sozialtarife anzuheben, recht vernünftig, stammen sie doch zumeist noch aus einer Zeit, in der die Bahn erhebliche Überschüsse abwarf. Heute aber wirken die ungewöhnlich niedrig kalkulierten Arbeiter-, Wochen-, Monats- und Schülerkarten längst als ausgesprochenes Zuschußgeschäft. Verständlicherweise sind die Eisenbahnbenutzer, die von diesem Schäffer-Plan betroffen sein würden, alles andere als begeistert. Aber sollten sie nicht auch einmal daran denken, daß sich ihre Einkommen in den rückliegenden Jahren laufend verbessert haben, ohne daß sie für die Benutzung der Bundesbahn mehr aufzuwenden hatten? Fraglich bleibt allerdings, ob es in der heutigen Situation, die immer stärker auf eine Stabilisierung der Preise drängt, sinnvoll ist, die sozial kalkulierten Tarife so anzuheben, daß der Bundesbahn wirklich ein Nutzen entsteht. Auf lange Sicht gesehen muß aber zweifellos an einen langsamen Abbau dieser Sondervergünstigungen gedacht werden.

Was allerdings stärksten Protest herausfordern muß, ist die Bemerkung Schaffen, daß an eine Übernahme der betriebsfremden Bundesbahn-Lasten durch den Bund nicht zu denken ist. Hier irrt der Bundesfinanzminister. Allein der Bund, der ja der Bahn diese ungewöhnlichen Belastungen zumutete, hat sich auch für ihre Beseitigung einzusetzen. Nur so wäre der Bundesbahn wirklich zu helfen, weil dann eben ein schwerer Klotz von Lasten und Sorgen mit einemmal verschwinden würde. Die Anhebung der Sozialtarife – so notwendig und vernünftig sie auch immer sein möge – wäre doch wohl nur ein Tropfen auf einen heißen Stein...