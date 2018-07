Inhalt Seite 1 — Opposition um keinen Preis Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Michael Brede

Noch stehen in Bonn die Wetten 50 : 1 gegen eine SPD-FDP-Mehrheit nach den Wahlen von 1957. Die Entthronisierung der CDU ist also alles andere als wahrscheinlich, aber immerhin ist das noch vor einem Jahr Undenkbare vorstellbar geworden. Unvorstellbar indessen ist und bleibt der Gedanke, der große alte Mann, Bundeskanzler Adenauer, könnte je als Führer der Opposition in der Niederung des Bundestagsplenums die Rolle Erich Ollenhauers übernehmen. Verschiedene seiner Kabinettsmitglieder haben schon gelegentlich geäußert, das sie in einem solchen Fall darauf verzichten würden, den Sessel auf der Regierungsempore mit dem harten Oppositionssitz zu vertauschen.

Diese Einstellung ist keineswegs ein besonderes Merkmal der derzeitigen Bundesregierung. Sie ist vielmehr ein Wesenszug der parlamentarischen Demokratie im Nachkriegsdeutschland. Wann immer in den vergangenen Jahren in einem Bundesland eine Regierung nach längerer Amtszeit gestürzt wurde, schienen die abgesetzten Ministerpräsidenten oder Bürgermeister (sofern es sich um die Hansestädte handelte) in dem Wechsel nicht ein den Spielregeln gemäßes Verfahren zu erblicken, sondern eine persönliche Kränkung. Gleich welcher Partei sie angehörten, sie zogen sich schmollend zurück, eher entthronten Monarchen als abgelösten demokratischen Regierungschefs gleichend.

Als die Rebellion der FDP gegen den Bundeskanzler den langjährigen Ministerpräsidenten Nordrhein-Westfalens, Arnold, aus dem Sattel hob, machte er vor der entscheidenden Abstimmung im Landtag mit seinem Rechenschaftsbericht noch einmal eine eindrucksvolle Figur. Seit aber die Würfel gefallen, die Stimmen ausgezählt waren, seit er also seines Amtes enthoben ist, hörte man nichts mehr von ihm. Statt die Führung einer starken Opposition zu übernehmen, statt zu versuchen, die Bürger des Landes im Parlament, in der Presse und in Parteiversammlungen davon zu überzeugen, daß zugunsten außerhalb Nordrhein-Westfalens liegender Interessen seine (selbst von den Gegnern anerkannt tüchtig arbeitende Regierung) gestürzt worden ist, verfiel der Expremier in dunkle Melancholie. Auf dem CDU-Parteitag in Stuttgart setzten seine Freunde schließlich durch, daß der ehemalige Regierungschef stellvertretender Parteivorsitzender wurde – der unmittelbare Übergang vom Ministerpräsidenten zum einfachen Oppositionellen ist offenbar für deutsche Politiker eine schwierige Angelegenheit.

Auch Niedersachsens SPD-Ministerpräsident Hinrich Kopf hat sich sehr verändert, seit er ausgebootet wurde; das einst so gepflegte Äußere des „roten Welfen“ wirkt ein wenig vernachlässigt. Die ihm eigene fröhliche Jovialität wich brummiger Verdrießlichkeit: auch Sozialdemokraten scheinen den Stellungswechsel von Regierung zur Opposition als Schande anzusehen. Für die drittgrößte Partei, die FDP, endlich vervollständigt Württemberg-Badens ehemaliger Ministerpräsident Reinhold Maier das Bild. Es sieht ganz so aus, als habe sich seit seinem Sturz als Regierungschef sein politischer Ehrgeiz vornehmlich darauf konzentriert, noch ein paar persönliche Rechnungen in der Politik zu begleichen.

Er war es übrigens, der kürzlich auf dem Würzburger FDP-Parteitag ein wenig den Zipfel jenes Vorhangs lüftete, hinter dem sich die Ursachen dieser eigenartigen Einstellung verbergen. Wie durch ein Wunder, so verkündete er in den Huttensälen, sei die FDP jetzt frei von der Koalition, frei zu „vernünftiger Opposition.“ Und selbst diese Einschränkung dünkte ihm nicht genug. Wörtlich fuhr er fort: „Das heißt, wir wollen es gar nicht Opposition nennen, wir wollen überall dort Widerstand leisten, wo der deutsche Staat Not leidet.“

Warum der gewiegte Taktiker Reinhold Maier aus propagandistischen Gründen die neue Rolle der FDP nicht „Opposition“ nennen will, das geht auf genau den Grund zurück, aus dem Regierungschefs es als Demütigung empfinden, wenn sie durch neue Mehrheitsverhältnisse gezwungen werden, abzutreten. Die Opposition ist eben in der parlamentarischen Demokratie Deutschlands nicht gleichwertig mit der Regierung. Die erhöhte Regierungsempore des Bundestages, zu der die Parlamentarier aufblicken müssen, ist ein äußeres Symbol dieses Rangunterschiedes. Opposition bedeutet in Deutschland nicht Kontrolle der etablierten Macht, sondern Ohnmacht, die Opposition trägt bei uns den Makel der Unfähigkeit und Erfolglosigkeit auf der Stirn.