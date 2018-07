R. S. Bonn, im Juni

Wie schwer ist doch für Abgeordnete des Bundestages der Weg von der Selbsterkenntnis, ja der Selbstanklage, zur Umkehr zur Tat. Zwei Vorgänge, der eine spielte sich vor der Öffentlichkeit des Parlamentsplenums ab, der andere in der Diskretion einer Ausschußsitzung, zeigten dies sehr deutlich. Es war am vorigen Donnerstag. Im Parterre des Bundeshauses entspann sich in epischer Breite vor dem Plenum die Kulturdebatte mit nicht endenden Vorwürfen und Feststellungen über die Not der Schulen und der Forschungsinstitute; im ersten Stock aber lehnte der Haushaltsausschuß relativ bescheidene Zuschüsse zur Schaffung einer Hochschullehrer-Reserve und zur Auffüllung des Fonds der Deutschen Forschungsgemeinschaft ab.

Im Parterre bekam man, durch erschreckende Details belegt, zu hören, daß sich der Zustand auf unseren Universitäten zu einem nationalen Notstand ausgewachsen habe; im ersten Stock aber wurde – dort freilich nicht vor der Öffentlichkeit – ein Vorschlag der Rektorenkonferenz, der für die Neueinrichtung von etwa 400 Diäten-Dozenturen, Assistenten- und gleichwertigen Stellen an Universitäten und wissenschaftlichen Hochschulen rund 5 Millionen DM verlangte, von der Mehrheit nicht angenommen. Man muß freilich zugeben, daß die Begründungen im Parterre besser waren als die von der Rektorenseite kommende im ersten Stock. Die Herren Rektoren blickten nämlich bei ihrem Petitum zu sehr in die Ferne, auf die zur Zeit leider so wenig aktuelle Wiedervereinigung, während die Abgeordneten im Plenum die Unzulänglichkeiten von heute geißelten. Diese aktuellen Argumente hätte man aber auch im ersten Stock gelten lassen müssen. Denn was soll das öffentliche Jammern über die fehlenden Lehrstühle und Dozentenstellen, wenn man in der Abgeschiedenheit, in der die Entscheidungen fallen, in einem Riesen-Milliardenetat nicht einmal die paar Milliönchen übrig hat, um die so dringend notwendigen Dozenten- und Assistentenstellen zu schaffen?

Wir hoffen, daß sich der Haushaltsausschuß die Sache noch einmal überlegen wird, wozu er ja bei der zweiten Lesung Gelegenheit haben wird.