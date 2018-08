Inhalt Seite 1 — Pferde und Segel Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mit allem Glanz des königlichen Hofes wurden am vergangenen Sonntag die Reiterkämpfe der XIV. Olympiade im Stadion von Stockholm feierlich eröffnet. An der Seite des greisen schwedischen Herrschers erschienen die Schirmherrin der diesjährigen großen sportlichen Weltspiele, Königin. Elizabeth II. von England, und der Herzog von Edinburgh.

Die Vertreter von neunundzwanzig teilnehmenden Nationen waren zum sportlichen Wettkampf angetreten. Alle Teilnehmer und Tausende von Zuschauern hatten sich in der großen Sportidee zusammengefunden, die durch die Olympischen Spiele symbolisiert wird. Der Sieger in den olympischen Dressurprüfungen von 1952, Henri St-Cyr, sprach in dem festlich geschmückten weiten Rund den Olympischen Eid. Er rief die Erinnerung an die Tage vor vierundzwanzig Jahren wach, da sich zum ersten Male auch die Reiter an den Olympischen Spielen beteiligen konnten.

Am nächsten Morgen begaben sich die Teilnehmer der „Military“ genannten großen Vielseitigkeitsprüfung an den Start. Sie stellt höchste und vielseitige Anforderungen an Pferd und Reiter. Die Prüfung besteht aus einem Dressurteil, einem Geländeritt und einem Jagdspringen. Deutschland wird in diesem Wettbewerb, durch den westfälischen Bauern August Lütke-Westhues (dessen jüngerer Bruder mit Weltmeister Hans-Günther Winkler und Fritz Thiedemann unser Team im olympischen Jagdspringen bilden), den niedersächsischen Gutsbesitzer Klaus Wagner und den Tierarzt Otto Rothe vertreten.

Der Älteste von ihnen ist der bei Wolfenbüttel beheimatete Klaus Wagner, ein in vielen schweren Turnieren erprobter Reiter. Drei Jahre jünger ist Otto Rothe, der Sohn eines bekannten, ehemals in Ostpreußen ansässigen Züchters, der die beiden 1936 in Berlin siegreichen Dressurpferde „Kronos“ und „Absinth“ gezogen hatte. Er gehört zu unseren besten Military-Reitern. Mit neunundzwanzig Jah- – ren ist August Lütke-Westhues der Jüngste der

Mannschaft. Er entstammt einem seit über 500 Jahren im Münsterland beheimateten Geschlecht. In einem kleinen Reiterverein verdienten sich die zwei Brüder August und Adolf (26 Jahre) die ersten Sporen, und beide behaupten, daß sie ihr Können vor allem dem Staatsanwalt Stecken vom Oberlandesgericht Hamm verdanken, der sie in die Anfangsgründe der Reiterei einführte. Das Pferd „Schwalbe“, das August neben „Trux“ mit nach Stockholm genommen hat, stammt gleichfalls aus dem Münsterland. Nach dieser Prüfung werden die Springreiter starten. Bei ihren Kämpfen stützen wir uns auf Weltmeister Winkler, Thiedemann und Adolf Lütke-Westhues.

Unsere Reiter werden es nicht leicht haben, ihre Gegner aus dem Felde zu schlagen. Italien stützt sich vor allem auf Raimondo d’Inzeo, der mit dem zur Zeit wohl besten Springpferd „Merano“ antritt. In Aachen verlor er in der Weltmeisterschaft nur knapp gegen Winkler, sein Pferd war das einzige, das in diesem Kampf auch unter fremden Reitern keinen einzigen Fehler machte. Frankreich entsendet den Sieger von Helsinki 1952, Pierre Jonquères d’Oriola, von dessen großem Können wir uns oft genug überzeugen konnten. Die Spanier vertrauen vor allem auf ihren ausgezeichneten früheren Weltmeister Goyoga und seinPferd „Fahnenkönig“, von dem man jede Überraschung erwarten kann. Großbritannien, das bei dem letzten olympischen Zusammentreffen den „Preis der Nationen“ gewinnen konnte, meldtee Miß Pat Smythe, die unlängst in Luzern einzigartig brillierte, W. H. White, den Fünften von Helsinki, und P. Robeson. Die Briten, die sich kürzlich in Madrid den Nationalpreis holten, muß man wohl neben den Italienern als die gefährlichsten Gegner für uns ansprechen.

Übrigens hat noch eine zweite Nation in der Dressurprüfung nur Damen genannt: Norwegen. Die beiden Dressur-Reiterinnen Else Christophersen und Anne-Lise Kielland, gehören seit Jahren zu den besten Kräften ihres Landes und haben schon oftmals hervorragende Leistungen gezeigt. Neben unseren Reiterinnen werden sie auch auf eine Amerikanerin stoßen, Miß Shirley Watt, die als eine besonders feinfühlige und schmiegsame Reiterin gepriesen wird. Sie hat ihr Pferd „Connecticut Yankee“ übrigens ganz allein gearbeitet und erst in den letzten Wochen vor ihrer Abreise noch kurz den Rat und die Hilfe eines so ausgezeichneten Reitlehrers wie James Fillis in Anspruch genommen.